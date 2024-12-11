В Новосибирской области признали вменяемым инвалида, убившего жену на глазах у детей

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы

11 декабря 2024, 14:15, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Новосибирской области инвалида, жестоко расправившегося с женой, признали вменяемым. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Егор*, потерявший ногу в детстве, познакомился с Розой 12 лет назад. Они встретились на вокзале, где женщина работала кассиром. Тогда у нее было двое сыновей от предыдущего брака, но мужчину это не смутило.

Супруги переехали в другое село, родили троих детей и завели большое хозяйство. Однако, по словам родных, Роза управлялась с ним вместе со старшими сыновьями. На упреки ее семьи о том, что Егор просто лежит дома, женщина отвечала: "Что вы хотите, он инвалид".

Летом 2023 года Егор внезапно купил дом под Омском и перевез туда семью. Только спустя полгода Роза призналась родным, что ей хотелось бы жить рядом с ними в Ярково.

"Я после этого заказал "Газель" и перевез ее и детские вещи в Ярково, мы сняли для сестры дом. Егор приехал к Розе, но на две недели: не захотел колоть дрова, чтобы топить печь. И потом еще пару раз наведывался, но Роза никуда уезжать из Ярково не хотела", – вспоминает Руслан, брат погибшей.

19 апреля 2024 года Егор вновь приехал уговаривать жену вернуться. Он пришел к Розе в черном костюме и с орхидеей – как 12 лет назад на первом свидании. На глазах у детей инвалид набросился на нее с ножом. Женщина добежала до ворот, однако вырваться не смогла.

Маленькая дочь Розы выбежала на улицу, где ее увидела родственница. Когда девочка рассказала о случившемся, сестра Розы поехала к ее дому. Но было уже поздно: женщина умерла. Егор пытался кинуться на сестру жены, но ему помешал сосед. Вскоре его нашли у реки полицейские: там он пытался покончить с собой.

Теперь ему предстоит ответить за убийство жены.

"Егора признали вменяемым. Он понимал, что творил с собственной женой!" – рассказал брат Розы.

Инвалиду грозит до 15 лет лишения свободы. Дело передали в суд. Семья ожидает даты первого заседания.

Сейчас дети находятся с сестрой Розы. Позже опеку оформят на их бабушку.

*Имя изменено.