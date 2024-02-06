Школу в Новоалтайске эвакуировали из-за сообщения о минировании

Детей отпустили с уроков

06 февраля 2024, 14:16, ИА Амител

Фото: pxhere.com/ru/photo/875185

Школу № 19 в Новоалтайске эвакуировали из-за сообщения о минировании. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

По словам автора поста, детей отпустили с уроков. Подробностей о случившемся пока нет.

Ранее сообщалось, что следователи устанавливают обстоятельства избиения несовершеннолетнего в барнаульской школе.

Речь идет о школе № 98. Ранее учащийся рассказал, что семиклассники систематически издеваются над одноклассником, а учительница никак не реагирует на конфликт между подростками.