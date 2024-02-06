Школу в Новоалтайске эвакуировали из-за сообщения о минировании
Детей отпустили с уроков
06 февраля 2024, 14:16, ИА Амител
Фото: pxhere.com/ru/photo/875185
Школу № 19 в Новоалтайске эвакуировали из-за сообщения о минировании. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
По словам автора поста, детей отпустили с уроков. Подробностей о случившемся пока нет.
Ранее сообщалось, что следователи устанавливают обстоятельства избиения несовершеннолетнего в барнаульской школе.
Речь идет о школе № 98. Ранее учащийся рассказал, что семиклассники систематически издеваются над одноклассником, а учительница никак не реагирует на конфликт между подростками.
Комментарии 0