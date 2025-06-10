Анализ данных официальных пабликов региона выявил явных лидеров по интересу аудитории

10 июня 2025, 15:40, ИА Амител

Девушка с телефоном / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае паблики школ уверенно лидируют по всем показателям и имеют больше всего подписчиков, сообщили в Центре управления регионом (ЦУР).

"Паблики школ собрали крупнейшую аудиторию подписчиков (почти 246 тысяч) и показали рекордную активность по просмотрам и активности. С одной стороны, школьных госпабликов больше других, а с другой – их информация все же очень востребована у жителей края", – отметили в ЦУР.

Информация от местных администраций городов, районов и сельсоветов также стабильно привлекает большое внимание, занимая второе место как по числу подписчиков, так и по количеству просмотров.

Особый интерес вызвали паблики колледжей, занявшие третье место. Несмотря на то, что по подписчикам они не входят в первую пятерку, их публикации в топе по просмотрам. Это значит, что их аудитория более активная.

Новости больниц, поликлиник и спортивных организаций также сохраняют устойчивый интерес пользователей, стабильно попадая в топ-5 по просмотрам.

"Госпаблики растут очень быстро, у аудитории есть к ним огромный интерес. Секрет их популярности в информации, которая не интересна большим площадкам в соцсетях или СМИ, но очень важна людям на местах. Большой региональный паблик никогда не напишет о празднике в сельской библиотеке, но для посетителей этой библиотеки такая информация часто важнее громких резонансных тем", – говорит заместитель руководителя ЦУР Алтайского края Сергей Бажин.

В Алтайском крае 3035 госпабликов с совокупной аудиторией 1 414 000 человек. В месяц они получают 22 млн просмотров.