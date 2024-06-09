Школы обяжут уделять на контрольные не больше 10% учебного времени

Все они должны быть согласованы с Рособрнадзором

09 июня 2024, 18:10, ИА Амител

Тетрадь и ручка / Фото: pxhere.com/ru/photo/764645

Контрольные работы в школах, исключая всероссийские проверочные работы (ВПР), не должны занимать более 10% учебного времени, в противном случае это будет нарушением. Об этом в интервью ТАСС на ПМЭФ заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Все контрольные, которые проводят школы не в рамках ВПР, должны быть согласованы с Рособрнадзором.

Сейчас в некоторых школах контрольные работы по отдельным предметам занимают от 35 до 40% учебного времени, что, по словам Музаева, недопустимо.

Ранее сообщалось, что в 2025 году школьная программа будет полностью синхронизирована с материалами ЕГЭ.