Школы обяжут уделять на контрольные не больше 10% учебного времени
Все они должны быть согласованы с Рособрнадзором
09 июня 2024, 18:10, ИА Амител
Тетрадь и ручка / Фото: pxhere.com/ru/photo/764645
Контрольные работы в школах, исключая всероссийские проверочные работы (ВПР), не должны занимать более 10% учебного времени, в противном случае это будет нарушением. Об этом в интервью ТАСС на ПМЭФ заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
Все контрольные, которые проводят школы не в рамках ВПР, должны быть согласованы с Рособрнадзором.
Сейчас в некоторых школах контрольные работы по отдельным предметам занимают от 35 до 40% учебного времени, что, по словам Музаева, недопустимо.
Ранее сообщалось, что в 2025 году школьная программа будет полностью синхронизирована с материалами ЕГЭ.
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