Шли в темноте: двое человек погибли в жестком столкновении катеров на Амуре

В настоящее время обстоятельства случившегося устанавливаются сотрудниками полиции и следственных органов

26 мая 2025, 22:25, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Двое человек скончались в результате жесткого столкновения катеров в Хабаровском крае. Как пишет Transsibinfo.ru, инцидент произошел неподалеку от Ачана в Амурском районе.

Плавсредства шли по реке в полной темноте. Двое человек, находившихся в одном из катеров, получили серьезные травмы, от которых скончались. В настоящее время обстоятельства случившегося устанавливаются сотрудниками полиции и следственных органов.

Иные подробности произошедшего пока неизвестны.