Шли в темноте: двое человек погибли в жестком столкновении катеров на Амуре
В настоящее время обстоятельства случившегося устанавливаются сотрудниками полиции и следственных органов
26 мая 2025, 22:25, ИА Амител
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Двое человек скончались в результате жесткого столкновения катеров в Хабаровском крае. Как пишет Transsibinfo.ru, инцидент произошел неподалеку от Ачана в Амурском районе.
Плавсредства шли по реке в полной темноте. Двое человек, находившихся в одном из катеров, получили серьезные травмы, от которых скончались. В настоящее время обстоятельства случившегося устанавливаются сотрудниками полиции и следственных органов.
Иные подробности произошедшего пока неизвестны.
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