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Шли в темноте: двое человек погибли в жестком столкновении катеров на Амуре

В настоящее время обстоятельства случившегося устанавливаются сотрудниками полиции и следственных органов

26 мая 2025, 22:25, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Двое человек скончались в результате жесткого столкновения катеров в Хабаровском крае. Как пишет Transsibinfo.ru, инцидент произошел неподалеку от Ачана в Амурском районе.

Плавсредства шли по реке в полной темноте. Двое человек, находившихся в одном из катеров, получили серьезные травмы, от которых скончались. В настоящее время обстоятельства случившегося устанавливаются сотрудниками полиции и следственных органов.

Иные подробности произошедшего пока неизвестны.

Происшествия

Комментарии 1

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Гость

06:01:41 27-05-2025

Интересно в Амурских новостях и происшествиях пишут про рыбака который упал из лодки и утону на Оби в районе посёлка Ильича г. Барнаула?

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