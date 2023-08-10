Шоковая заморозка. Как алтайские продукты по франшизе могут продавать по всей стране

Уже несколько магазинов "Попробуй!" открыто в Барнауле и Новосибирске

10 августа 2023, 07:25, Вячеслав Кондаков

Фото предоставлено Татьяной Филидовой

По итогам 2022 года жители России сделали более 11 миллионов заказов на сервисах по доставке еды, а средний чек был в районе двух тысяч рублей. В Алтайском крае работают все крупные федеральные фирмы, но конкуренцию им постепенно начинают составлять местные компании. Так, например, в прошлом году в Барнауле появился магазин натуральных продуктов "Попробуй!", где все блюда подвержены технологии "шоковой заморозки". Сейчас "Попробуй!" открывают в соседнем Новосибирске, а в перспективе по франшизе продукцию алтайских фермеров планируют продавать и в других городах Сибири. Основательница проекта Татьяна Филидова рассказала amic.ru, почему замороженные блюда ничем не отличаются от тех, что готовят в ресторанах.

Экономия времени

Татьяна Филидова уже давно занимается бизнесом и является одним из самых известных топ-менеджеров региона. В 2022 году предпринимательница открыла первый на Алтае Chef-маркет с фермерскими продуктами. Благодаря этой технологии еду можно хранить в морозилке до полугода.

По словам Татьяны Филидовой, ее целью было не только собрать в одной точке продукцию лучших алтайских производителей, а также дать возможность людям экономить время на приготовлении еды дома. Можно забросить суп или котлеты в духовку, а через несколько минут звать семью на ужин. Правда, цена на такую продукцию, учитывая натуральный состав, выше, чем в обычных магазинах.

"Время – главный ресурс современного человека. Можно купить блюда на неделю, положить дома в морозилку и приготовить, когда вам нужно. Многие в Барнауле готовы платить за натуральную еду. Невозможно каждый день ходить в ресторан. В качестве альтернативы можно купить продукцию алтайских производителей, за 10-15 минут приготовить ее дома, устроив романтический ужин или просто накормить семью", – пояснила amic.ru Татьяна Филидова.

Десерты замораживают даже в ресторанах

Несмотря на то, что технология существует около 100 лет, популярность замороженных продуктов в последние годы постоянно растет. Татьяна Филидова напоминает, что многие уже давно едят замороженные блюда, хотя сами об этом и не догадываются. В частности, технология позволяет сохранять десерты в кофейнях. И по вкусу они ничем не отличаются от тех, что приготовили несколько минут назад.

"Когда мы в кофейне наслаждаемся тортом или круассаном, то в 90% случаях повар его достал из холодильника после шоковой заморозки. Клиент же думает, что их приготовили несколько часов назад. Мы уже давно едим десерты, подверженные шоковой заморозке. Сейчас просто мы добрались и до других продуктов", – отмечает Татьяна Филидова.

"Упаковываем франшизу" для других городов

Конкурировать с другими сервисами по доставке еды "Попробуй!" не планирует: слишком разную продукцию они предлагают клиентам. Барнаульская предпринимательница сама пользуется услугами "Самоката" или "Сбермаркета". Однако там нет разнообразного меню, а также полезных продуктов с хорошим составом.

По словам Татьяны Филидовой, когда она запускала бизнес, то сразу решила, что магазин на Старом базаре станет частью новой франшизы. Это даст возможность алтайским производителям продавать свою продукцию и в других регионах страны. Так, например, несколько точек уже появилось в Новосибирске. Этой весной сотрудники "Попробуй!" прошли бесплатное обучение в Алтайском фонде МСП. Там они узнали много полезной информации по "упаковыванию" франшизы. В сентябре в Москве пройдет известная выставка франшиз BuyBrand, где будут подписаны первые контракты об открытии магазинов в других городах по франшизе. Прежде всего, рассматривают регионы с высоким уровнем доходов: Тюмень и Екатеринбург.