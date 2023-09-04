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Шольц опубликовал свое фото с пиратской повязкой на глазу

Несколько дней назад он получил травму во время занятий спортом

04 сентября 2023, 17:21, ИА Амител

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Канцлер Германии Олаф Шольц опубликовал фото с повязкой на глазу после травмы. Как сообщает Telegram-канал SHOT, снимок он разместил в социальных сетях.

На фотографии видно, что у канцлера повреждена правая половина лица – на ней видны ссадины. Как объяснил Шольц, несколько дней назад он получил травму во время занятий спортом. Политик подчеркнул, что ждет появления мемов с его лицом.

Поврежден ли глаз Шольца, или же повязка прикрывает другие травмы – не уточняется.

Комментарии 2

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Гость

17:24:05 04-09-2023

получил травму во время занятия спортом -------- Ага, выхватил поди по пьянке?)))

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Гость

10:05:54 05-09-2023

Захотел хоть одним глазком глянуть на победу германии. Не дождется, внучок эсэсовский....

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