Шольц опубликовал свое фото с пиратской повязкой на глазу

Несколько дней назад он получил травму во время занятий спортом

04 сентября 2023, 17:21, ИА Амител

Фото: соцсети

Канцлер Германии Олаф Шольц опубликовал фото с повязкой на глазу после травмы. Как сообщает Telegram-канал SHOT, снимок он разместил в социальных сетях.

На фотографии видно, что у канцлера повреждена правая половина лица – на ней видны ссадины. Как объяснил Шольц, несколько дней назад он получил травму во время занятий спортом. Политик подчеркнул, что ждет появления мемов с его лицом.

Поврежден ли глаз Шольца, или же повязка прикрывает другие травмы – не уточняется.