Шольц опубликовал свое фото с пиратской повязкой на глазу
Несколько дней назад он получил травму во время занятий спортом
04 сентября 2023, 17:21, ИА Амител
Фото: соцсети
Канцлер Германии Олаф Шольц опубликовал фото с повязкой на глазу после травмы. Как сообщает Telegram-канал SHOT, снимок он разместил в социальных сетях.
На фотографии видно, что у канцлера повреждена правая половина лица – на ней видны ссадины. Как объяснил Шольц, несколько дней назад он получил травму во время занятий спортом. Политик подчеркнул, что ждет появления мемов с его лицом.
Поврежден ли глаз Шольца, или же повязка прикрывает другие травмы – не уточняется.
17:24:05 04-09-2023
получил травму во время занятия спортом -------- Ага, выхватил поди по пьянке?)))
10:05:54 05-09-2023
Захотел хоть одним глазком глянуть на победу германии. Не дождется, внучок эсэсовский....