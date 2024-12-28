Шольц заявил, что Трамп желает завершить конфликт на Украине

Однако политик считает, что это можно лишь при одном условии

28 декабря 2024, 13:40, ИА Амител

Флаг Германии / Фото: unsplash.com / Samuel Hagger

Избранный президент США Дональд Трамп желает завершить конфликт на Украине. Как сообщает RT, об этом в интервью порталу T-Online заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Он отметил, что политик считает возможным прекращение боевых действий и заключение договоренностей лишь при одном условии.

"У меня такое впечатление, что он так же, как и мы, убежден, что этого можно достичь только в том случае, если Украина будет сильна в военном отношении", – сказал Шольц.

Ранее немецкий канцлер рассказал, что дважды поговорил с Трампом об Украине. В одном из разговоров оба политика признали необходимость искать путь к решению конфликта.