НОВОСТИПроисшествия

Шольц заявил, что Трамп желает завершить конфликт на Украине

Однако политик считает, что это можно лишь при одном условии

28 декабря 2024, 13:40, ИА Амител

Флаг Германии / Фото: unsplash.com / Samuel Hagger
Флаг Германии / Фото: unsplash.com / Samuel Hagger

Избранный президент США Дональд Трамп желает завершить конфликт на Украине. Как сообщает RT, об этом в интервью порталу T-Online заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Он отметил, что политик считает возможным прекращение боевых действий и заключение договоренностей лишь при одном условии.

"У меня такое впечатление, что он так же, как и мы, убежден, что этого можно достичь только в том случае, если Украина будет сильна в военном отношении", – сказал Шольц.

Ранее немецкий канцлер рассказал, что дважды поговорил с Трампом об Украине. В одном из разговоров оба политика признали необходимость искать путь к решению конфликта.

Политика

Комментарии 4

Avatar Picture
Филипп Филиппыч

13:54:21 28-12-2024

Если президентскую администрацию во главе отправить на СВО, то они не успеют доехать, наступит мир.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:47:04 28-12-2024

Филипп Филиппыч (13:54:21 28-12-2024) Если президентскую администрацию во главе отправить на СВО, ... наступит мир ---- зачем им мир, в котором они пойдут под трибунал, они лучше впереди себя отправят что-то лететь, после чего некуда будет ехать

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:14:25 28-12-2024

Гость (14:47:04 28-12-2024) наступит мир ---- зачем им мир, в котором они пойдут под три... Конфликт же Трамп собирается закончить. Это же его предвыборная программа) про остальное он ничего не говорил

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:43:34 28-12-2024

В разы быстрей наступит мир если защищать Украину отправить все правительства защитников Украины.

  7 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров