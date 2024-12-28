Шольц заявил, что Трамп желает завершить конфликт на Украине
Однако политик считает, что это можно лишь при одном условии
28 декабря 2024, 13:40, ИА Амител
Флаг Германии / Фото: unsplash.com / Samuel Hagger
Избранный президент США Дональд Трамп желает завершить конфликт на Украине. Как сообщает RT, об этом в интервью порталу T-Online заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Он отметил, что политик считает возможным прекращение боевых действий и заключение договоренностей лишь при одном условии.
"У меня такое впечатление, что он так же, как и мы, убежден, что этого можно достичь только в том случае, если Украина будет сильна в военном отношении", – сказал Шольц.
Ранее немецкий канцлер рассказал, что дважды поговорил с Трампом об Украине. В одном из разговоров оба политика признали необходимость искать путь к решению конфликта.
13:54:21 28-12-2024
Если президентскую администрацию во главе отправить на СВО, то они не успеют доехать, наступит мир.
14:47:04 28-12-2024
Филипп Филиппыч (13:54:21 28-12-2024) Если президентскую администрацию во главе отправить на СВО, ... наступит мир ---- зачем им мир, в котором они пойдут под трибунал, они лучше впереди себя отправят что-то лететь, после чего некуда будет ехать
15:14:25 28-12-2024
Гость (14:47:04 28-12-2024) наступит мир ---- зачем им мир, в котором они пойдут под три... Конфликт же Трамп собирается закончить. Это же его предвыборная программа) про остальное он ничего не говорил
14:43:34 28-12-2024
В разы быстрей наступит мир если защищать Украину отправить все правительства защитников Украины.