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Shot: число пострадавших из-за обрушения дома в Белгороде возросло до 33

Среди них есть дети и сотрудники МЧС

12 мая 2024, 17:35, ИА Амител

Фото с места обрушения / телеграм-канал Shot
Фото с места обрушения / телеграм-канал Shot

Число пострадавших в результате обрушения многоэтажки в Белгороде возросло до 33. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

Среди них два ребенка и трое сотрудников МЧС, на которых обрушился кусок крыши во время поиска людей под завалами. У одного спасателя сломана нога, еще двое отделались незначительными травмами.

Еще около 10 человек могут находиться под завалами, На месте разбора завалов объявили минуту тишины, чтобы услышать голоса людей.

Отмечается, что рядом с местом обвала находятся детский сад и школа. Дети не пострадали.

Белгородская область

Комментарии 2

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Гость

18:10:17 12-05-2024

Жили, жили люди и в один миг, ничего больше не надо. Доколе, слуги народа перестанете воевать? Чё, на вас креста нет?

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Гость

20:35:20 12-05-2024

Гость (18:10:17 12-05-2024) Жили, жили люди и в один миг, ничего больше не надо. Доколе,... Доколе вы, бандеровцы, будете по мирным жителям стрелять? А уж про крест вообще молчи. У вас теперь Томас вместо креста.

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