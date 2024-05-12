Подъезд многоэтажки рухнул в Белгороде

Предварительно, это произошло после прямого попадания снаряда

12 мая 2024, 16:30, ИА Амител

Обрушившийся подъезд / Фото: соцсети / РВНП

В Белгороде обрушился подъезд десятиэтажки на улице Щорса. Об этом сообщает Shot.

По данным ряда телеграм-каналов, в дом попал украинский снаряд. Информацию об обстреле подтвердил губернатор региона. Произошло обрушение всех десяти этажей.



"На Харьковской горе в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился весь подъезд с десятого по первый этаж", – написал Вячеслав Гладков.

Предварительно, под завалами могут находиться около 15 человек. Двоих уже извлекли.

Поисковая операция осложняется тем, что другие подъезды также могут рухнуть.