Двоих без вести пропавших при крушении вертолета на Алтае нашли живыми

По уточненной информации, в катастрофе погибли четверо туристов

27 июля 2023, 19:00, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС по Республике Алтай

При крушении вертолета Ми-8 в Тюнгуре в Республике Алтай погибли четыре человека. Как сообщает Telegram-канал Shot, двое из шести пропавших без вести пассажиров найдены живыми. Информацию подтвердили и в ГУ МЧС, сообщает ТАСС.

Выяснилось, что два человека самостоятельно покинули вертолет. Они сами добрались до больницы – у них травмы средней степени тяжести. Пресс-секретарь главы Республики Алтай Михаил Максимов отметил, что у четверых пострадавших наблюдается тяжелое состояние, еще у четверых – средней степени тяжести.

Таким образом, погибли четыре туриста. Канал публикует их имена:

Яна Кургаева, 35 лет;

Елена Паташенко, 36 лет;

Наталья Комарова, 54 года;

Александр Ратников, 60 лет.

Выжили три члена экипажа и девять пассажиров.

Ранее сообщалось, что всего на борту находились 16 человек. Из них девять пострадали. Одному человеку медицинская помощь не потребовалась. Пострадавших должны доставить в Барнаул.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта"). Криминалисты выехали на место происшествия.