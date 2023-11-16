Shot: фундамент дома могло подмыть канализационными водами

Всего из здания эвакуировали свыше 200 человек, из них 37 детей. О пострадавших не уточняется

16 ноября 2023, 22:28, ИА Амител

Фото: Telegram-канал губернатора Астраханской области

Фундамент дома в Астрахани могло подмыть канализационными водами, после чего обрушилась часть пятиэтажки. Как сообщает Telegram-канал Shot, сейчас такую версию рассматривают экстренные службы.

По предварительной информации, повреждено около 20 квартир, пострадавших нет. Люди из здания эвакуированы. Отмечается, что дом 1962 года постройки.

В МЧС подчеркнули, что всего из здания эвакуировали свыше 200 человек, из них 37 детей.

Местные жители также сообщают, что сегодня в одной из квартир лопнула труба, а ранее местные предупреждали о трещине на доме.