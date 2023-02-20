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Костомаров находится в критическом состоянии из-за поражения части мозга

У 46-летнего спортсмена выявили кровоизлияние и гематому в лобной доле

20 февраля 2023, 20:05, ИА Амител

Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Состояние фигуриста Романа Костомарова стало критическим. Как пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник, у спортсмена поражена четверть мозга.

Медики выявили у фигуриста кровоизлияние и гематому в лобной доле головного мозга. Кроме того, врачам удалось найти новообразования — они локализуются в лобной, правой затылочной и левой теменной областях. Отдельная проблема — внутримозговая гематома больших полушарий. Не исключено, что такие осложнения дала инфекция от отита. 

Напомним, что 10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. 24 января ему стало лучше, фигуриста отключили от аппарата, однако был зафиксирован некроз конечностей. 7 февраля СМИ сообщили об ампутации стопы из-за распространения заражения, а позднее спортсмену удалили несколько пальцев на руках. 

Комментарии 3

  • Ну как же так,
    20 февраля, Гость   Ответить
  • =из-за поражения части головного мо E 46-летнего спортсмена поражена четверть = __________ это вам не камео, да.
    20 февраля, Гость   Ответить
  • Это еще лечат, известную личность, был бы простым обывателем, давно был бы на погосте
    21 февраля, Гость   Ответить
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