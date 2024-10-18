Shot: Ливанов вызвал скорую из-за риска четвертого инсульта

Медики поставили предварительный диагноз: поражение сосудов головного мозга

18 октября 2024, 16:31, ИА Амител

Василий Ливанов / Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Актер Василий Ливанов вызвал скорую из-за риска четвертого инсульта. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, 89-летний артист пожаловался на низкое давление и слабость. Приехавшая бригада оказала ему помощь, а само состояние не несло угрозы для жизни. Актер отказался от госпитализации и остался дома на амбулаторном лечении. Предварительный диагноз: поражение сосудов головного мозга.

Напомним, Ливанов в очередной раз попал в больницу в конце сентября. Тогда ему стало плохо, а медики провели успешную операцию по удалению тромба. Однако позднее состояние стало ухудшаться: у него парализовало правую часть тела, а 10 октября врачи решили ввести актера в медикаментозную кому из-за развития отека мозга.

Позднее артисту стало лучше и его выписали домой. Сейчас ему необходима реабилитация.