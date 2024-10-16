Shot: у Василия Ливанова выявили рак

Однако удалять опухоль не будут

16 октября 2024, 14:04, ИА Амител

Василий Ливанов / Фото: кадр из фильма "Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона"

У 89-летнего Василия Ливанова обнаружили онкологическое заболевание. Как сообщает Telegram-канал Shot, опухоль нашли при комплексном обследовании.

Согласно данным канала, раковая опухоль находится в области малого таза. При этом болезнь не прогрессирует и не угрожает жизни актера: ему достаточно будет наблюдаться у онколога раз в год. Удалять новообразование не будут: в таком возрасте операция опасна.

Напомним, что о госпитализации артиста стало известно на прошлой неделе. Как сообщали СМИ, ему стало плохо еще 29 сентября. В публикациях утверждалось, что у актера случился инсульт, также врачи провели Ливанову успешную операцию по удалению тромба.

Однако позднее состояние стало ухудшаться: у него парализовало правую часть тела, а 10 октября врачи решили ввести актера в медикаментозную кому из-за развития отека мозга. В конечном счете медики смогли помочь артисту – 15 октября Ливанова выписали. Теперь ему потребуется реабилитация.