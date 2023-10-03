SHOT: на бывшего вице-мэра Бийска возбудили дело о преднамеренном банкротстве
Ущерб от действий Светланы Пермяковой оценивается в 12 млн рублей
03 октября 2023, 09:30, ИА Амител
В отношении бывшего вице-мэра Бийска Светланы Пермяковой возбудили уголовное дело по статье "Преднамеренное банкротство". Как сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственные источники, ущерб от ее действий составил 12 млн рублей.
Согласно материалам дела, Пермякова владела компанией "Восточный дорожник" и совершила преднамеренное банкротство фирмы, чтобы избавиться от задолженностей. Организация занималась чисткой и уборкой дорожного полотна.
По уголовной статье Пермяковой грозит штраф до 5 млн рублей и до 7 лет лишения свободы.
Напомним, что "Восточный дорожник" существовал с 2011 года. За время своей работы компания получила четыре контракта от управления ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства Бийска, зато все довольно крупные: на 10,2 млн, 104,9 млн, 187,96 млн и 347,9 млн рублей. Все они касались содержания городских дорог. Весной 2021 года компанию признали банкротом и ввели процедуру конкурсного производства.
В январе 2023 года "Банкфакс" сообщал, что Пермякову обязали вернуть 27,8 млн рублей, которые ранее принадлежали "Восточному дорожнику". Экс-чиновница пыталась вывести деньги со счетов предприятия, используя сомнительные агентские и арендные договоры.
11:33:40 03-10-2023
Ушлая баба
12:49:43 03-10-2023
Как жареным запахло, мгновенно вывести деньги, спасая свой зад. Ох, уже это чинуши, глянуть не куда, всё воруют,воруют...
22:14:06 03-10-2023
А ведь её пытался сделать своим замом Щигрев. Они активно сотрудничали в те годы: В 2013 году он приступил к муниципальной службе в должности юрисконсульта МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Бийска». Затем там же трудился главным специалистом сектора дорожного хозяйства отдела дорожного хозяйства и благоустройства, начальником отдела дорожного хозяйства и благоустройства, начальником отдела жилищно-коммунального хозяйства, и.о. заместителя начальника управления - начальником отдела жилищно-коммунального хозяйства, заместителем начальника управления ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства Бийска. Покинул бийскую мэрию в 2020 году