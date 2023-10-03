SHOT: на бывшего вице-мэра Бийска возбудили дело о преднамеренном банкротстве

Ущерб от действий Светланы Пермяковой оценивается в 12 млн рублей

03 октября 2023, 09:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В отношении бывшего вице-мэра Бийска Светланы Пермяковой возбудили уголовное дело по статье "Преднамеренное банкротство". Как сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственные источники, ущерб от ее действий составил 12 млн рублей.

Согласно материалам дела, Пермякова владела компанией "Восточный дорожник" и совершила преднамеренное банкротство фирмы, чтобы избавиться от задолженностей. Организация занималась чисткой и уборкой дорожного полотна.

По уголовной статье Пермяковой грозит штраф до 5 млн рублей и до 7 лет лишения свободы.

Напомним, что "Восточный дорожник" существовал с 2011 года. За время своей работы компания получила четыре контракта от управления ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства Бийска, зато все довольно крупные: на 10,2 млн, 104,9 млн, 187,96 млн и 347,9 млн рублей. Все они касались содержания городских дорог. Весной 2021 года компанию признали банкротом и ввели процедуру конкурсного производства.

В январе 2023 года "Банкфакс" сообщал, что Пермякову обязали вернуть 27,8 млн рублей, которые ранее принадлежали "Восточному дорожнику". Экс-чиновница пыталась вывести деньги со счетов предприятия, используя сомнительные агентские и арендные договоры.