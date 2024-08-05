Shot: пранкеру Эдварду Билу ампутируют ногу

Врачи пытались спасти конечность, однако без крайних мер "уже не получится"

05 августа 2024, 19:04, ИА Амител

Фото: скриншот из видео Эдварда Била на YouTube

Врачи собираются ампутировать ногу пранкеру Эдварду Билу (Эдуард Биль). Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на его двоюродного брата.

Напомним, что в конце июля Била арестовали из-за пранка на Неглинной улице, когда он разгуливал в форме "самокатной патрульной службы". Его признали виновным в "мелком хулиганстве", а также "организации массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлёкших нарушение общественного порядка".

31 июля Била госпитализировали в больницу из-за проблем с ногой. Саму травму он получил еще до ареста, во время катания на самокате. Врачи пересадили ему участок кожи и установили спицу в кость, однако рана загноилась.

По словам брата, все эти дни врачи пытались спасти ногу блогера, однако обойтись без ампутации "уже не получится". На месте перелома образовалась огромная рана размерами 20х20 см, из которой идет кровь и гной.

Вместе с тем RT со ссылкой на адвоката Била Хамзата Шаро заявляет, что решение будет принято в течение суток. Сейчас друзья пранкера общаются с врачами, и один из них сказал, что если в ближайшие сутки процесс заживления не начнется, перед Эдуардом "встанет вопрос выбора между жизнью и ногой".