Противник маскируется и занимает жилые дома

20 февраля 2025, 15:41, ИА Амител

Солдаты срочной службы / Фото: amic.ru

Бойцы ВСУ маскируются под мирных жителей и занимают жилые дома в населенных пунктах у границы с Россией в Сумской области. Такие подробности готовящегося украинского наступления назвал Telegram-канал Shot.

Передвижения противника фиксируют в селах Палиевка, Гремячка и других. По предварительным данным, планируется задействовать не менее десяти бригад, в том числе и подразделения терробороны. Замечены 158-я ОПБр, 32-я ОМБр, 162-я ОМБр. Противник накапливает силы в районе таможенного поста Троебортное, оборону которого проверяют атаками FPV-дронов – одна из последних произошла 9 февраля.

Российские военные утверждают, что контролируют ситуацию и наносят удары по противнику.

Ранее Shot заявил, что Киев готовит масштабное наступление на Брянскую область. Его цель – перехватить повестку российско-американских переговоров.

Отметим, что о возможной попытке захвата части Брянской области российские политики и военные не раз предупреждали за последние месяцы. Насколько обоснованы эти опасения, готовы ли ВС РФ к такому повороту событий и зачем украинской стороне дополнительное обострение на фоне стремления администрации США урегулировать конфликт, разбирался amic.ru.