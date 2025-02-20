Shot раскрыл подробности готовящегося наступления ВСУ на Брянскую область
Противник маскируется и занимает жилые дома
20 февраля 2025, 15:41, ИА Амител
Бойцы ВСУ маскируются под мирных жителей и занимают жилые дома в населенных пунктах у границы с Россией в Сумской области. Такие подробности готовящегося украинского наступления назвал Telegram-канал Shot.
Передвижения противника фиксируют в селах Палиевка, Гремячка и других. По предварительным данным, планируется задействовать не менее десяти бригад, в том числе и подразделения терробороны. Замечены 158-я ОПБр, 32-я ОМБр, 162-я ОМБр. Противник накапливает силы в районе таможенного поста Троебортное, оборону которого проверяют атаками FPV-дронов – одна из последних произошла 9 февраля.
Российские военные утверждают, что контролируют ситуацию и наносят удары по противнику.
Ранее Shot заявил, что Киев готовит масштабное наступление на Брянскую область. Его цель – перехватить повестку российско-американских переговоров.
Отметим, что о возможной попытке захвата части Брянской области российские политики и военные не раз предупреждали за последние месяцы. Насколько обоснованы эти опасения, готовы ли ВС РФ к такому повороту событий и зачем украинской стороне дополнительное обострение на фоне стремления администрации США урегулировать конфликт, разбирался amic.ru.
16:42:38 20-02-2025
Главное — не пустить!
А Зеля — чудак на букву «М».
21:55:20 20-02-2025
Предупрежден = вооружен.
А как будет на самом деле мы скоро увидим.
09:40:25 21-02-2025
готовящегося наступления ВСУ --- а мы наступление не готовим?