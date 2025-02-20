Shot: ВСУ готовят масштабное наступление на Брянскую область
Канал утверждает, что сейчас скопление техники и украинских военных наблюдается в 50 км от границы — около пяти тысяч человек
20 февраля 2025, 14:26, ИА Амител
Вооруженные силы Украины готовят масштабное наступление на Брянскую область. Как сообщает Telegram-канал Shot, вероятная его цель – попытка перехватить повестку российско-американских переговоров.
Канал утверждает, что сейчас скопление техники и украинских военных наблюдается в 50 км от границы с Брянской областью – в двух населенных пунктах Сумской области. По предварительным данным, там могут находиться около пяти тысяч бойцов ВСУ, свыше 200 единиц техники, в том числе и стран НАТО, – танки Leopard и Abrams. Также имеется информация об эвакуации мирного населения из Шостки и Глухова.
"Все передвижения и скопления ВСУ находятся под контролем российских военных. По украинским бойцам наносятся удары авиацией и артиллерией", – добавили в канале.
Отметим, что о возможной попытке захвата части Брянской области, по примеру Курской области, российские политики и военные не раз предупреждали за последние месяцы. Насколько обоснованы эти опасения, готовы ли ВС РФ к такому повороту событий и зачем украинской стороне дополнительное обострение на фоне стремления администрации США урегулировать конфликт, разбирался amic.ru.
14:31:20 20-02-2025
Была задача кокаиновому мальчику уничтожить всех мужчин Украины. Зелебоба ее выполняет лбразцово
14:54:03 20-02-2025
готовят масштабное наступление --- а мы не готовим?
16:51:33 20-02-2025
Война это "игра" в которую можно "играть" с разных сторон.