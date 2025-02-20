Shot: ВСУ готовят масштабное наступление на Брянскую область

Канал утверждает, что сейчас скопление техники и украинских военных наблюдается в 50 км от границы — около пяти тысяч человек

20 февраля 2025, 14:26, ИА Амител

Военный конфликт / Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky by Sber AI

Вооруженные силы Украины готовят масштабное наступление на Брянскую область. Как сообщает Telegram-канал Shot, вероятная его цель – попытка перехватить повестку российско-американских переговоров.

Канал утверждает, что сейчас скопление техники и украинских военных наблюдается в 50 км от границы с Брянской областью – в двух населенных пунктах Сумской области. По предварительным данным, там могут находиться около пяти тысяч бойцов ВСУ, свыше 200 единиц техники, в том числе и стран НАТО, – танки Leopard и Abrams. Также имеется информация об эвакуации мирного населения из Шостки и Глухова.

"Все передвижения и скопления ВСУ находятся под контролем российских военных. По украинским бойцам наносятся удары авиацией и артиллерией", – добавили в канале.

Отметим, что о возможной попытке захвата части Брянской области, по примеру Курской области, российские политики и военные не раз предупреждали за последние месяцы. Насколько обоснованы эти опасения, готовы ли ВС РФ к такому повороту событий и зачем украинской стороне дополнительное обострение на фоне стремления администрации США урегулировать конфликт, разбирался amic.ru.