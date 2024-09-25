НОВОСТИПроисшествия

Shot: родные Мадянова последние недели готовились к его смерти

Ему назначили паллиативное лечение, предназначенное для смертельно больных, чтобы улучшить последние дни их жизни

25 сентября 2024, 20:45, ИА Амител

Поминальная свеча / Фото: unsplash.com
Поминальная свеча / Фото: unsplash.com

Последние несколько недель родные актера Романа Мадянова готовились к его смерти. Как сообщает Telegram-канал Shot, ему назначили паллиативное лечение, предназначенное для смертельно больных, чтобы улучшить последние дни их жизни.

Рак легких у Мадянова диагностировали в 2020 году, однако болезнь стала прогрессировать лишь весной этого года. Актер до последнего продолжал съемки, но две недели назад его состояние обострилось: Мадянов перестал вставать с кровати, ему стало сложно дышать, он почти отказался от еды.

Сейчас более десяти кинопроектов с участием Мадянова находятся на стадии производства. Два из них ожидают выхода в октябре и ноябре: комедия "Битва пап" и драма "Любовь Советского Союза".

утраты

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

21:16:30 25-09-2024

Светлая Память! Соболезнуем.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:40:40 25-09-2024

Хороший актер. Был. Царствие небесное.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

05:57:21 26-09-2024

Гость (22:40:40 25-09-2024) Хороший актер. Был. Царствие небесное.... Да, хороший был актер, но Царствия Небесного для людей нет.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Татьяна

23:15:20 25-09-2024

Замечательный актёр. Талант. Скромность. Уверенность в себе. Большая потеря для театра и кино. Искренне соболезную родным и близким 🕯️ 🙏

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:31:44 26-09-2024

Очень жаль, но столкнувшись с таким заболеванием простой смертный , чтобы ему назначили паллиативное лечение, предназначенное для смертельно больных, чтобы улучшить последние дни их жизни. Ни чего ни дождется..........

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:15:45 26-09-2024

как жаль что в самой лучшей на свете стране такое не лечат (

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров