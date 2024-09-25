Shot: родные Мадянова последние недели готовились к его смерти
Ему назначили паллиативное лечение, предназначенное для смертельно больных, чтобы улучшить последние дни их жизни
25 сентября 2024, 20:45, ИА Амител
Последние несколько недель родные актера Романа Мадянова готовились к его смерти. Как сообщает Telegram-канал Shot, ему назначили паллиативное лечение, предназначенное для смертельно больных, чтобы улучшить последние дни их жизни.
Рак легких у Мадянова диагностировали в 2020 году, однако болезнь стала прогрессировать лишь весной этого года. Актер до последнего продолжал съемки, но две недели назад его состояние обострилось: Мадянов перестал вставать с кровати, ему стало сложно дышать, он почти отказался от еды.
Сейчас более десяти кинопроектов с участием Мадянова находятся на стадии производства. Два из них ожидают выхода в октябре и ноябре: комедия "Битва пап" и драма "Любовь Советского Союза".
21:16:30 25-09-2024
Светлая Память! Соболезнуем.
22:40:40 25-09-2024
Хороший актер. Был. Царствие небесное.
05:57:21 26-09-2024
Гость (22:40:40 25-09-2024) Хороший актер. Был. Царствие небесное.... Да, хороший был актер, но Царствия Небесного для людей нет.
23:15:20 25-09-2024
Замечательный актёр. Талант. Скромность. Уверенность в себе. Большая потеря для театра и кино. Искренне соболезную родным и близким 🕯️ 🙏
09:31:44 26-09-2024
Очень жаль, но столкнувшись с таким заболеванием простой смертный , чтобы ему назначили паллиативное лечение, предназначенное для смертельно больных, чтобы улучшить последние дни их жизни. Ни чего ни дождется..........
11:15:45 26-09-2024
как жаль что в самой лучшей на свете стране такое не лечат (