Shot: родные Мадянова последние недели готовились к его смерти

Ему назначили паллиативное лечение, предназначенное для смертельно больных, чтобы улучшить последние дни их жизни

25 сентября 2024, 20:45, ИА Амител

Поминальная свеча / Фото: unsplash.com

Последние несколько недель родные актера Романа Мадянова готовились к его смерти. Как сообщает Telegram-канал Shot, ему назначили паллиативное лечение, предназначенное для смертельно больных, чтобы улучшить последние дни их жизни.

Рак легких у Мадянова диагностировали в 2020 году, однако болезнь стала прогрессировать лишь весной этого года. Актер до последнего продолжал съемки, но две недели назад его состояние обострилось: Мадянов перестал вставать с кровати, ему стало сложно дышать, он почти отказался от еды.

Сейчас более десяти кинопроектов с участием Мадянова находятся на стадии производства. Два из них ожидают выхода в октябре и ноябре: комедия "Битва пап" и драма "Любовь Советского Союза".