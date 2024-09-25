Умер актер Роман Мадянов

Причиной ухода из жизни стала раковая опухоль

25 сентября 2024, 19:30, ИА Амител

Роман Мадянов / Фото: Вадим Тараканов / ТАСС

Актер Роман Мадянов скончался в возрасте 62 лет. Об этом в своем Telegram-канале заявила телеведущая Екатерина Стриженова.

По информации Telegram-канала Shot, причиной смерти артиста стало онкологическое заболевание. Еще весной у него нашли раковую опухоль в легком, а также кисты в почках, селезенке и печени. По информации канала, он ушел из жизни у себя дома в Новогиреево, а врачи ничего не смогли сделать.

Мадянов родился 22 июля 1962 года в Московской области. Начал играть роли еще ребенком – за школьные годы он успел сняться в десяти картинах, причем в трех из них – главные роли. Позднее окончил ГИТИС, играл в Московском театре имени Маяковского до 2023 года. Зрителям больше всего Мадянов запомнился по ролям в сериале "Солдаты".