SHOT: самолет выкатился за пределы ВПП в Перми из-за ошибки экипажа

Заходя на посадку, пилоты получили данные о погодных условиях и снеге на полосе, но не учли их

25 октября 2023, 12:18, ИА Амител

Фото: пресс-служба Центрального МСУТ СКР

Boeing-737 авиакомпании Smartavia выкатился за пределы ВПП в аэропорту Перми из-за ошибки экипажа. Как сообщает Telegram-канал SHOT, пилоты не рассчитали тормозной путь при сложных погодных условиях.

По предварительной информации, борт выкатился за пределы ВПП на 30 метров. Заходя на посадку, пилоты получили данные о погодных условиях и снеге на полосе, но не учли их. В результате затормозить нужным образом не вышло.

Напомним, что утром 24 октября самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 186 пассажиров и шесть членов экипажа – никто из них не пострадал. Инцидент привел к временному закрытию аэропорта Большое Савино.