Состояние Лады Дэнс после аварии ухудшилось

Минувшей ночью ей провели операцию на лице — с ее помощью врачи хотели оптимизировать порезы и разрывы после аварии

08 августа 2023, 18:44, ИА Амител

Кадр из видео

Состояние певицы Лады Дэнс, пострадавшей в ДТП в Подольске накануне, ухудшается. Как сообщает Telegram-канал Shot, сейчас она с трудом дышит и почти не разговаривает.

По информации канала, минувшей ночью артистке провели операцию на лице – с ее помощью врачи хотели оптимизировать порезы и разрывы после аварии. Однако после хирургического вмешательства и обезболивающих певице стало плохо. Родным запретили ее посещать.

Информацию подтвердил и директор певицы Сергей Пудовкин. В беседе с РИА Новости он отметил, что врачи исключили самое "главное" — подозрение на перелом позвоночника.

"К сожалению, врачи запретили сегодня общаться с Ладой. Это связано с ухудшением ее самочувствия… Сейчас реальная проблема с ее здоровьем", — подчеркнул он.

Напомним, что авария произошла на трассе М-2 "Крым" в Подмосковье. В результате происшествия пострадали четыре человека, в том числе Лада Дэнс.