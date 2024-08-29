SHOT: сын генерала Попова два года торговал в Сети военным снаряжением

С "молотка" шли форма, обувь, рюкзаки, шлемы Ops-Core и так далее

29 августа 2024, 20:20, ИА Амител

Солдаты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Сын задержанного по делу о коррупции в парке "Патриот" бывшего заместителя министра обороны России генерала Павла Попова занимался реализаций военной экипировки в интернете с 2018 по 2020 год. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

43-летний Роман торговал формой, обувью, рюкзаками, шлемами Ops-Core и так далее. За время своей деятельности он закрыл как минимум 24 лота.

Также о сыне генерала известно, что некоторое время, начиная с 2020 года, он был учредителем и владельцем Химкинской федерации каратэ, но позже вышел из бизнеса.