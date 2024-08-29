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SHOT: сын генерала Попова два года торговал в Сети военным снаряжением

С "молотка" шли форма, обувь, рюкзаки, шлемы Ops-Core и так далее

29 августа 2024, 20:20, ИА Амител

Солдаты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Солдаты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Сын задержанного по делу о коррупции в парке "Патриот" бывшего заместителя министра обороны России генерала Павла Попова занимался реализаций военной экипировки в интернете с 2018 по 2020 год. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

43-летний Роман торговал формой, обувью, рюкзаками, шлемами Ops-Core и так далее. За время своей деятельности он закрыл как минимум 24 лота.

Также о сыне генерала известно, что некоторое время, начиная с 2020 года, он был учредителем и владельцем Химкинской федерации каратэ, но позже вышел из бизнеса.

Происшествия

Комментарии 9

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Гость

21:33:28 29-08-2024

Садить нужно в первую очередь правоохранителей которые крышевали сынка 2 года.

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Гость

08:25:37 30-08-2024

Кто в теме знают и видят как, кто и почем в интернете торгует снарягой. И приходится покупать. Потому что кому война, а кому мать родна.

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Гость

09:00:19 30-08-2024

Гость (08:25:37 30-08-2024) Кто в теме знают и видят как, кто и почем в интернете торгуе... Походу минусуют те, кто ворованной снарягой и торгует.

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Иван

08:43:58 30-08-2024

Таких сажать надо ! Присяга, честь офицера.., раньше трибунал и расстрел !

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Гость

09:26:24 30-08-2024

Офигеть. Погибший на вертолете примерно на это намекал?

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Гость

10:50:50 30-08-2024

Гость (09:26:24 30-08-2024) Офигеть. Погибший на вертолете примерно на это намекал?... Открыто сказал и пальцем показал.

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Гость

10:46:29 30-08-2024

Старая гвардия (старпёры) о совести взывают, как учили их в школе чести и достоинству. Кстати черезмерные деньги и обогащение тогда осуждалось обществом. Настоящая реальность такова, что можно всё и даже нужно. Что смог добыть - всё твоё и всё законно! Стирается грань между порядочностью и зарабатыванием средств. В данном случае папа украл каски, а сын продал. Бизнес! Уважаемые люди! Могут!

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гость

12:40:24 30-08-2024

целых 20 лотов!!! самим то не смешно?

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Гость

13:00:50 30-08-2024

гость (12:40:24 30-08-2024) целых 20 лотов!!! самим то не смешно?... А чего смеяться то, если 1 лот, к примеру, 10 млн. долларов?

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