Shot: у Панкратова-Черного обнаружили опасное заболевание

По этой причине актер с Алтая жаловался на сильные боли в области сердца перед госпитализацией

12 февраля 2024, 16:35, ИА Амител

Александр Панкратов-Черный / Фото: ТАСС

У уроженца Алтайского края, актера Александра Панкратова-Черного диагностировали атеросклероз аорты. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации журналистов, по этой причине актер жаловался на сильные боли в области сердца перед госпитализацией. Уплотнения аорты обнаружили после рентгена, который показал, что критичных изменений в легких 74-летнего артиста нет.

Актеру рекомендовали отдых и полный покой, а также прописали препараты для укрепления костей и суставов. Восстановление после перелома пяти ребер может занять несколько месяцев.

Напомним, что артист пожаловался на самочувствие в машине по пути в Раменки. Ему вызвали скорую, врачам Панкратов-Черный рассказал о боли в груди. Позднее журналисты заявили, что инфаркт не подтвердился – у актера перелом пяти ребер. Выяснилось, что мужчина поскользнулся во время гастролей в Красноярске, но ощутил сильную боль только после возвращения в Москву.