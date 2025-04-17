О пострадавших в ходе происшествия пока неизвестно

17 апреля 2025, 10:15, ИА Амител

Огонь / Фото: Guido Jansen / unsplash.com

Беспилотники ВСУ попытались атаковать город Шуя в Ивановской области. Предварительно установлено, что силы ПВО уже сбили несколько воздушных целей. Об этом сообщает Shot.

Со слов местных жителей, звуки стрельбы и минимум пять мощных взрывов раздались около 04:00 по местному времени. Ранее в регионе вводили режим опасности атаки БПЛА. Администрация города также объявила об отмене занятий в школах 18 апреля.

Известно, что регион подвергся атаке дронов и накануне, 16 апреля. Над его территорией в этот день сбили семь беспилотников типа "Лютый". По данным Shot, пострадали два человека.

Как сообщает ura.ru, беспилотник также упал недалеко от местного детского дома.