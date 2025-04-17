Shot: украинские беспилотники попытались атаковать Ивановскую область
О пострадавших в ходе происшествия пока неизвестно
17 апреля 2025, 10:15, ИА Амител
Беспилотники ВСУ попытались атаковать город Шуя в Ивановской области. Предварительно установлено, что силы ПВО уже сбили несколько воздушных целей. Об этом сообщает Shot.
Со слов местных жителей, звуки стрельбы и минимум пять мощных взрывов раздались около 04:00 по местному времени. Ранее в регионе вводили режим опасности атаки БПЛА. Администрация города также объявила об отмене занятий в школах 18 апреля.
Известно, что регион подвергся атаке дронов и накануне, 16 апреля. Над его территорией в этот день сбили семь беспилотников типа "Лютый". По данным Shot, пострадали два человека.
Как сообщает ura.ru, беспилотник также упал недалеко от местного детского дома.
"Это было около места, где находится детдом", – рассказал собеседник агентства.
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