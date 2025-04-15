Силы ПВО сбили 115 беспилотников над пятью регионами России

109 из них уничтожили над Курской областью

15 апреля 2025, 12:35, ИА Амител

Последствия атаки БПЛА на Курск / Фото: Baza

15 апреля над пятью российскими регионами сбили 115 БПЛА. Массированной атаке подверглась Курская область, где в результате произошедшего погибла женщина. Об этом сообщает Минобороны.

По данным ведомства, силы ПВО уничтожили 109 беспилотников над Курской областью. Кроме того, три БПЛА сбили над Воронежской областью, по одному – над территориями Московской, Брянской и Орловской областями.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале написал, что пострадавших и разрушений после атаки на регион нет. Без жертв обошлось и в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. Власти других регионов еще не комментировали произошедшее.

Напомним, значительные разрушения в результате массированной атаки получили пять жилых домов в Курске, один из них загорелся. Погибла 85-летняя местная жительница. Еще девять человек получили травмы, в том числе осколочные ранения и ожоги.