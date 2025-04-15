Силы ПВО сбили 115 беспилотников над пятью регионами России
109 из них уничтожили над Курской областью
15 апреля 2025, 12:35, ИА Амител
15 апреля над пятью российскими регионами сбили 115 БПЛА. Массированной атаке подверглась Курская область, где в результате произошедшего погибла женщина. Об этом сообщает Минобороны.
По данным ведомства, силы ПВО уничтожили 109 беспилотников над Курской областью. Кроме того, три БПЛА сбили над Воронежской областью, по одному – над территориями Московской, Брянской и Орловской областями.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале написал, что пострадавших и разрушений после атаки на регион нет. Без жертв обошлось и в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. Власти других регионов еще не комментировали произошедшее.
Напомним, значительные разрушения в результате массированной атаки получили пять жилых домов в Курске, один из них загорелся. Погибла 85-летняя местная жительница. Еще девять человек получили травмы, в том числе осколочные ранения и ожоги.
12:50:36 15-04-2025
115 беспилотников над пятью регионами России --- а над территорией Украины что-нибудь летало?
15:10:57 15-04-2025
Гость (12:50:36 15-04-2025) 115 беспилотников над пятью регионами России --- а над терри... Новости посмотри.