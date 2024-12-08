Shot: в Курске и Курчатове произошли взрывы, работает система ПВО

О пострадавших и разрушениях не сообщается

08 декабря 2024, 09:22, ИА Амител

Российский флаг / Фото: unsplash.com

На территории Курска и Курчатова произошли взрывы, в настоящее время работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что первый взрыв горожане услышали около 04:00 по местному времени, после чего произошло еще несколько с интервалом в одну-две минуты. Средствами ПВО было ликвидировано несколько воздушных целей. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Обстоятельства инцидента пока неизвестны. Официально информация об атаке на город не подтверждалась.