Shot: в Курске и Курчатове произошли взрывы, работает система ПВО
О пострадавших и разрушениях не сообщается
08 декабря 2024, 09:22, ИА Амител
Российский флаг / Фото: unsplash.com
На территории Курска и Курчатова произошли взрывы, в настоящее время работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что первый взрыв горожане услышали около 04:00 по местному времени, после чего произошло еще несколько с интервалом в одну-две минуты. Средствами ПВО было ликвидировано несколько воздушных целей. О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Обстоятельства инцидента пока неизвестны. Официально информация об атаке на город не подтверждалась.
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