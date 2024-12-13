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Shot: в Москве задержали чиновника, забравшего закладку

Член избиркома брал вещества "для личного употребления"

13 декабря 2024, 19:45, ИА Амител

Полицейская мигалка / Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson
Полицейская мигалка / Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson

В Москве задержали члена избирательной комиссии района Фили-Давыдково, забравшего закладку с наркотиками. Об этом сообщает Shot.

Задержание произошло около четырех утра возле торгового центра. Полицейские "скрутили" мужчину, когда он уснул в своей машине. Чиновника увезли в отдел полиции и досмотрели.

"При себе у него был пакетик с девятью граммами амфетамина. Он пояснил, что это для личного употребления, без цели продажи", – рассказали в источнике.

В настоящее время проводятся следственные действия. Возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что у задержанного есть своя юридическая компания.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю

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Москва чиновники борьба с наркотиками

Комментарии 5

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Гость

20:32:47 13-12-2024

Ну а что чиновники не люди?

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Митя

22:13:53 13-12-2024

такой высокий статус и так низко пасть

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Гость

09:59:00 14-12-2024

Митя (22:13:53 13-12-2024) такой высокий статус и так низко пасть... Падать проще всего с высоты..

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Гость

01:19:05 14-12-2024

Медаль ему За заслуги и на каторгу.

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Гость

07:14:51 14-12-2024

Вот откуда у них 146% бывает .

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