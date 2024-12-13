Shot: в Москве задержали чиновника, забравшего закладку
Член избиркома брал вещества "для личного употребления"
13 декабря 2024, 19:45, ИА Амител
Полицейская мигалка / Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson
В Москве задержали члена избирательной комиссии района Фили-Давыдково, забравшего закладку с наркотиками. Об этом сообщает Shot.
Задержание произошло около четырех утра возле торгового центра. Полицейские "скрутили" мужчину, когда он уснул в своей машине. Чиновника увезли в отдел полиции и досмотрели.
"При себе у него был пакетик с девятью граммами амфетамина. Он пояснил, что это для личного употребления, без цели продажи", – рассказали в источнике.
В настоящее время проводятся следственные действия. Возбуждено уголовное дело.
Отмечается, что у задержанного есть своя юридическая компания.
20:32:47 13-12-2024
Ну а что чиновники не люди?
22:13:53 13-12-2024
такой высокий статус и так низко пасть
09:59:00 14-12-2024
Митя (22:13:53 13-12-2024) такой высокий статус и так низко пасть... Падать проще всего с высоты..
01:19:05 14-12-2024
Медаль ему За заслуги и на каторгу.
07:14:51 14-12-2024
Вот откуда у них 146% бывает .