Shot: в Москве задержали чиновника, забравшего закладку

Член избиркома брал вещества "для личного употребления"

13 декабря 2024, 19:45, ИА Амител

Полицейская мигалка / Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson

В Москве задержали члена избирательной комиссии района Фили-Давыдково, забравшего закладку с наркотиками. Об этом сообщает Shot.

Задержание произошло около четырех утра возле торгового центра. Полицейские "скрутили" мужчину, когда он уснул в своей машине. Чиновника увезли в отдел полиции и досмотрели.

"При себе у него был пакетик с девятью граммами амфетамина. Он пояснил, что это для личного употребления, без цели продажи", – рассказали в источнике.

В настоящее время проводятся следственные действия. Возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что у задержанного есть своя юридическая компания.