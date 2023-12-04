SHOT: в России на 20% выросла стоимость пельменей и колбасы
Основной причиной стала нехватка мясных полуфабрикатов из-за чумы и гриппа
04 декабря 2023, 14:00, ИА Амител
В России на 20% выросла цена пельменей и колбасы. Об этом сообщает Telegram-канал "Shot проверка".
Так, средняя стоимость 1 кг пельменей в ноябре в несетевой рознице составила 394 рубля, что больше на 8%, чем в ноябре прошлого года. Ежемесячно они дорожали на 1-2%, при этом за месяц, к октябрю, средняя цена выросла на 2%, а если сравнивать с августом, то на 5%.
Колбасные изделия подорожали за год на 9% – до 495 рублей за 1 кг. За последний месяц цены выросли на 1%, а к августу – на 6%.
Основной причиной стала нехватка мясных полуфабрикатов из-за чумы и гриппа. В частности, только на Кубани за сентябрь уничтожили 57 тысяч свиней из-за очага африканской чумы этих животных. С курами все значительно хуже – лишь в Вологодской области на одном из крупнейших в регионе предприятий убили 493 тысячи кур. А на птицефабрике "Башкирская" из-за гриппа сожгли вообще всех кур.
14:19:29 04-12-2023
Какие продукты придется жрать пенсионерам на индексацию в 7,5%?
15:01:59 04-12-2023
Гость (14:19:29 04-12-2023) Какие продукты придется жрать пенсионерам на индексацию в 7,... Они телевизором питаются, как солнцееды
08:45:55 05-12-2023
Гость (15:01:59 04-12-2023) Они телевизором питаются, как солнцееды... хотелось бы тебя увидеть простым пенсионером и посмотреть, как ты тогда юморить начнешь. Да ещё по несколько тысяч на лекарства надо истратить. Правда, жить всё-равно интересно: столько пережили, смену эпох, столетий, критику культа личности, 4-жды героя СССР н.с. хРУЩЕВА ЗА 11 ЛЕТ, ПОТОМ ЕГО ПРАВЛЕНИЕ НАЗВАЛИ ВОЛЮНТАРИЗМОМ, А С 53 ПО 64 Г.Г. НАЗЫВАЛИ ВЫДАЮЩИМСЯ ЛЕНИНЦЕМ, ПОТОМ "дОРОГОЙ лЕОНИД иЛЬИЧ" И "застой,как хочешь, так и называй, потом пятилетка пышных похорон, потом горбачевское новое мЫшление, потом развал СССР, потом ельцинско-чубайсовско- соломянская приХватизация, разгром экономики РФ в 90-х,ельцинский военный переворот, переход из 20 века в 21, жизнь при капитализме, воспоминания, воспоминания, воспоминания о прошлом пожилых и старых, борьба за место при капитализме молодых. ИНТЕРЕСНО ЖИТЬ, НЕКОГДА К СТАБИЛЬНОСТИ ПРИВЫКАТЬ.ДАЖЕ СТАРЫМ. А УЖ ИНТЕРНЕТ, ДА ПО "КЛАВЕ" ПОСТУЧАТЬ _ ЭТО И В ПОЛИКЛИНИКУ ХОДИТЬ НЕ НАДО, ИНЕТ ПОМОЖЕТ САМОМУ ВЫЛЕЧИТЬСЯ,
13:03:53 05-12-2023
Гость. (08:45:55 05-12-2023) хотелось бы тебя увидеть простым пенсионером и посмотреть, к... Столько пережили, но главному так и не научились
19:47:25 04-12-2023
Задать бы вопрос путину на прямую линию о бешеном росте цен...но ведь все равно соврет!