SHOT: в России на 20% выросла стоимость пельменей и колбасы

Основной причиной стала нехватка мясных полуфабрикатов из-за чумы и гриппа

04 декабря 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В России на 20% выросла цена пельменей и колбасы. Об этом сообщает Telegram-канал "Shot проверка".

Так, средняя стоимость 1 кг пельменей в ноябре в несетевой рознице составила 394 рубля, что больше на 8%, чем в ноябре прошлого года. Ежемесячно они дорожали на 1-2%, при этом за месяц, к октябрю, средняя цена выросла на 2%, а если сравнивать с августом, то на 5%.

Колбасные изделия подорожали за год на 9% – до 495 рублей за 1 кг. За последний месяц цены выросли на 1%, а к августу – на 6%.

Основной причиной стала нехватка мясных полуфабрикатов из-за чумы и гриппа. В частности, только на Кубани за сентябрь уничтожили 57 тысяч свиней из-за очага африканской чумы этих животных. С курами все значительно хуже – лишь в Вологодской области на одном из крупнейших в регионе предприятий убили 493 тысячи кур. А на птицефабрике "Башкирская" из-за гриппа сожгли вообще всех кур.