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Экономист предрек подорожание гречки и масла

По словам Георгия Остапковича, из-за высокой и непредсказуемой инфляции появляется неопределенность на рынке

29 ноября 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В России в скором времени могут подорожать гречка и масло, заявил изданию ura.ru директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

"За последний месяц-полтора у нас все время идут какие-то скачки цен. Сначала бензин стрельнул, потом курица, яйца, а завтра уже, может быть, гречка, послезавтра масло", – сказал он.

Специалист отметил, что по итогу года инфляция может составить 11-17%, что существенно выше 4%, к которым стремится Центробанк.

Из-за этого появляется неопределенность на рынке: предприниматель не знает, какой делать бизнес-план, а потребитель не понимает, как распределить деньги.

"Что будет с ценами на такси, метро, услугами образования и здравоохранения? Что будет с инфляцией через месяц? Никто ничего не знает", – заключил Остапкович.

Накануне стало известно, что в России начали снижаться оптовые цены на свинину и курицу. Особенно это было заметно в последнюю неделю.

Экономика цены

Комментарии 22

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Гость

09:17:36 29-11-2023

ну все други. прощайте. помру с голоду.теперь и гречку не смогу купить(

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Гость

09:38:13 29-11-2023

Никто не говорит про фармацию????? Там зашкаливает подорожание: 2 месяца назад лекарство стоило 600 руб, а вчера купила за 700 (?????????????) куда катимся???

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Гость

09:39:41 29-11-2023

непонятно к чему дозированно выпускают о подорожании то одного, то другого, когда ТОТАЛЬНОЕ ПОДОРАЖЕНИЕ уже состоялось и подобное еще предстоит, и про лекарства дорожающие семимильными шагами никто не говорил и не говорит???????

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гость

10:32:24 29-11-2023

Гость (09:39:41 29-11-2023) непонятно к чему дозированно выпускают о подорожании то одно... Писать нечего.

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Гость

11:49:20 29-11-2023

Гость (09:39:41 29-11-2023) непонятно к чему дозированно выпускают о подорожании то одно... это перед выборами спецом

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Гость

09:43:25 29-11-2023

Я молчу про лекарства - вчера маме купила на 1700т.руб. три дешевых препарата от простуды, с год назад было рублей 600-800(((

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Гость

10:43:44 29-11-2023

Гость (09:43:25 29-11-2023) Я молчу про лекарства - вчера маме купила на 1700т.руб. три ... Лекарств от простуды не существуют. Есть препараты, облегчающие ее протекание.

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Гость

10:51:26 29-11-2023

Гость (10:43:44 29-11-2023) Лекарств от простуды не существуют. Есть препараты, облегчаю... ну не нуди душнильный человек любящий все поправлять

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Гость

10:54:50 29-11-2023

Гость (10:43:44 29-11-2023) Лекарств от простуды не существуют. Есть препараты, облегчаю... это непринципиально, не про это речь в статье!

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гость

11:58:55 29-11-2023

Гость (10:43:44 29-11-2023) Лекарств от простуды не существуют. Есть препараты, облегчаю... Не,ну для снятия симптомов то есть лекарства и они нужны и работают, напрмер.при темпетаруре,кашле и прочем.. А если вы про вирусы, то ну пусть лечатся всякими ..феронами и ...бидолами, вам жалко, что ли? Людям нужна была волшебная таблетка,зачем полрскать горло,пить жидскость,увлажнять помещение и проветривать? Проще ж принять таблетку))) ее и придумали, больные при деле, фармацевты при деньгах)))

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Гость

09:44:23 29-11-2023

Ненавижу гречку. Пусть хоть миллион рублей за кг стоит.

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Гость

17:00:45 29-11-2023

тоже ненавижу. Еще ненавижу куриное мясо, яйца, бананы, говядину, мандарины. Масло сливочное пока люблю, но скоро тоже ненавидеть начну. Хлебобулочные уже потихоньку начинаю ненавидеть. Когда там лето? лебеда да картошка вырастут

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Гость

10:06:12 29-11-2023

Ну как тут грубо и матерно, одним словом, не назвать всех этих экспертов, экономистов, аналитиков и всех причастных к росту цен, лиц не традиционной секисной ориентации?

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гость

10:24:39 29-11-2023

Край наш богатый и гречкой,и крупами,и подсолнечным маслом, и молочными продуктами, а почему мы коренные жители оплачиваем такие огромные деньги. С учётом низкой з/п и пенсия мизерная. Магазины тусуют"ценники на эти продукты ежедневно. Городские власти обратите внимание!

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Гость

11:50:11 29-11-2023

гость (10:24:39 29-11-2023) Край наш богатый и гречкой,и крупами,и подсолнечным маслом, ... край богатый, но поля уже не наши

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Гость

14:31:40 29-11-2023

Гость (11:50:11 29-11-2023) край богатый, но поля уже не наши... ПЕЧАЛЬНО! скоро и нас потрохами поработят!

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Гость

19:43:25 29-11-2023

Гость (14:31:40 29-11-2023) ПЕЧАЛЬНО! скоро и нас потрохами поработят!... Не хочу вас расстраивать, но это УЖЕ случилось... давненько.. 😪

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Гость

10:25:05 29-11-2023

Вчера министр отчитался о рекордном урожае гречки. Я сразу подумал, что подорожает

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Гость

10:27:09 29-11-2023

Клевать на эту пугалку не буду, от прошлых штормовых предупреждений полки в лабазнике ломятся от гречки.

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гость

10:31:55 29-11-2023

гыгыгы

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гость

10:58:32 29-11-2023

Очередной мархетолог, не? Пробивает настроение печатать цену по ГОСТ на упаковке или за ТУ ???

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Гость

14:34:29 29-11-2023

гость (10:58:32 29-11-2023) Очередной мархетолог, не? Пробивает настроение печатать цен... ГОСТ ранее держал марку и подтверждал качество, а сейчас в основном - ТУ (что значительно уступает по качеству), а если даже вдруг ГОСТ -то качество ненадлежащее всё равно! Вот такая удручающая тенденция! И странно: где Роспотребнадзор и пр....АУ!!!

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