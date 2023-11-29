Экономист предрек подорожание гречки и масла
По словам Георгия Остапковича, из-за высокой и непредсказуемой инфляции появляется неопределенность на рынке
29 ноября 2023, 09:15, ИА Амител
В России в скором времени могут подорожать гречка и масло, заявил изданию ura.ru директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.
"За последний месяц-полтора у нас все время идут какие-то скачки цен. Сначала бензин стрельнул, потом курица, яйца, а завтра уже, может быть, гречка, послезавтра масло", – сказал он.
Специалист отметил, что по итогу года инфляция может составить 11-17%, что существенно выше 4%, к которым стремится Центробанк.
Из-за этого появляется неопределенность на рынке: предприниматель не знает, какой делать бизнес-план, а потребитель не понимает, как распределить деньги.
"Что будет с ценами на такси, метро, услугами образования и здравоохранения? Что будет с инфляцией через месяц? Никто ничего не знает", – заключил Остапкович.
Накануне стало известно, что в России начали снижаться оптовые цены на свинину и курицу. Особенно это было заметно в последнюю неделю.
09:17:36 29-11-2023
ну все други. прощайте. помру с голоду.теперь и гречку не смогу купить(
09:38:13 29-11-2023
Никто не говорит про фармацию????? Там зашкаливает подорожание: 2 месяца назад лекарство стоило 600 руб, а вчера купила за 700 (?????????????) куда катимся???
09:39:41 29-11-2023
непонятно к чему дозированно выпускают о подорожании то одного, то другого, когда ТОТАЛЬНОЕ ПОДОРАЖЕНИЕ уже состоялось и подобное еще предстоит, и про лекарства дорожающие семимильными шагами никто не говорил и не говорит???????
10:32:24 29-11-2023
Гость (09:39:41 29-11-2023) непонятно к чему дозированно выпускают о подорожании то одно... Писать нечего.
11:49:20 29-11-2023
Гость (09:39:41 29-11-2023) непонятно к чему дозированно выпускают о подорожании то одно... это перед выборами спецом
09:43:25 29-11-2023
Я молчу про лекарства - вчера маме купила на 1700т.руб. три дешевых препарата от простуды, с год назад было рублей 600-800(((
10:43:44 29-11-2023
Гость (09:43:25 29-11-2023) Я молчу про лекарства - вчера маме купила на 1700т.руб. три ... Лекарств от простуды не существуют. Есть препараты, облегчающие ее протекание.
10:51:26 29-11-2023
Гость (10:43:44 29-11-2023) Лекарств от простуды не существуют. Есть препараты, облегчаю... ну не нуди душнильный человек любящий все поправлять
10:54:50 29-11-2023
Гость (10:43:44 29-11-2023) Лекарств от простуды не существуют. Есть препараты, облегчаю... это непринципиально, не про это речь в статье!
11:58:55 29-11-2023
Гость (10:43:44 29-11-2023) Лекарств от простуды не существуют. Есть препараты, облегчаю... Не,ну для снятия симптомов то есть лекарства и они нужны и работают, напрмер.при темпетаруре,кашле и прочем.. А если вы про вирусы, то ну пусть лечатся всякими ..феронами и ...бидолами, вам жалко, что ли? Людям нужна была волшебная таблетка,зачем полрскать горло,пить жидскость,увлажнять помещение и проветривать? Проще ж принять таблетку))) ее и придумали, больные при деле, фармацевты при деньгах)))
09:44:23 29-11-2023
Ненавижу гречку. Пусть хоть миллион рублей за кг стоит.
17:00:45 29-11-2023
тоже ненавижу. Еще ненавижу куриное мясо, яйца, бананы, говядину, мандарины. Масло сливочное пока люблю, но скоро тоже ненавидеть начну. Хлебобулочные уже потихоньку начинаю ненавидеть. Когда там лето? лебеда да картошка вырастут
10:06:12 29-11-2023
Ну как тут грубо и матерно, одним словом, не назвать всех этих экспертов, экономистов, аналитиков и всех причастных к росту цен, лиц не традиционной секисной ориентации?
10:24:39 29-11-2023
Край наш богатый и гречкой,и крупами,и подсолнечным маслом, и молочными продуктами, а почему мы коренные жители оплачиваем такие огромные деньги. С учётом низкой з/п и пенсия мизерная. Магазины тусуют"ценники на эти продукты ежедневно. Городские власти обратите внимание!
11:50:11 29-11-2023
гость (10:24:39 29-11-2023) Край наш богатый и гречкой,и крупами,и подсолнечным маслом, ... край богатый, но поля уже не наши
14:31:40 29-11-2023
Гость (11:50:11 29-11-2023) край богатый, но поля уже не наши... ПЕЧАЛЬНО! скоро и нас потрохами поработят!
19:43:25 29-11-2023
Гость (14:31:40 29-11-2023) ПЕЧАЛЬНО! скоро и нас потрохами поработят!... Не хочу вас расстраивать, но это УЖЕ случилось... давненько.. 😪
10:25:05 29-11-2023
Вчера министр отчитался о рекордном урожае гречки. Я сразу подумал, что подорожает
10:27:09 29-11-2023
Клевать на эту пугалку не буду, от прошлых штормовых предупреждений полки в лабазнике ломятся от гречки.
10:31:55 29-11-2023
гыгыгы
10:58:32 29-11-2023
Очередной мархетолог, не? Пробивает настроение печатать цену по ГОСТ на упаковке или за ТУ ???
14:34:29 29-11-2023
гость (10:58:32 29-11-2023) Очередной мархетолог, не? Пробивает настроение печатать цен... ГОСТ ранее держал марку и подтверждал качество, а сейчас в основном - ТУ (что значительно уступает по качеству), а если даже вдруг ГОСТ -то качество ненадлежащее всё равно! Вот такая удручающая тенденция! И странно: где Роспотребнадзор и пр....АУ!!!