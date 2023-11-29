Экономист предрек подорожание гречки и масла

По словам Георгия Остапковича, из-за высокой и непредсказуемой инфляции появляется неопределенность на рынке

29 ноября 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В России в скором времени могут подорожать гречка и масло, заявил изданию ura.ru директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

"За последний месяц-полтора у нас все время идут какие-то скачки цен. Сначала бензин стрельнул, потом курица, яйца, а завтра уже, может быть, гречка, послезавтра масло", – сказал он.

Специалист отметил, что по итогу года инфляция может составить 11-17%, что существенно выше 4%, к которым стремится Центробанк.

Из-за этого появляется неопределенность на рынке: предприниматель не знает, какой делать бизнес-план, а потребитель не понимает, как распределить деньги.

"Что будет с ценами на такси, метро, услугами образования и здравоохранения? Что будет с инфляцией через месяц? Никто ничего не знает", – заключил Остапкович.

Накануне стало известно, что в России начали снижаться оптовые цены на свинину и курицу. Особенно это было заметно в последнюю неделю.