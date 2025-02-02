Shot: Василий Ливанов экстренно переведен в реанимацию
У актера начались серьезные проблемы с сердцем
02 февраля 2025, 13:40, ИА Амител
Василий Ливанов / Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Актера Василия Ливанова экстренно перевели в реанимацию, сообщает Shot.
На прошлой неделе 89-летнего актера госпитализировали с анемией, однако вскоре его состояние резко ухудшилось.
"Оказалось, у Ливанова начались серьезные проблемы с сердцем на фоне поражения тканей межпозвоночных дисков", – пишет издание.
Народный артист находится в тяжелом состоянии, прикован к постели. Актер получает необходимое лечение – медики делают все возможное.
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