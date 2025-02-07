Уловка или новая авантюра. Готовят ли ВСУ бросок на Брянскую область?

Найдет ли Киев ресурсы для нового наступления или попытается удержать уже захваченное?

07 февраля 2025, 11:50, ИА Амител

Российские военные / Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Мир, покой и переговоры Киеву, судя по всему, даже не снятся. В ночь на 7 февраля состоялась безуспешная попытка ВСУ совершить прорыв в Курской области. Кроме того, украинские военные сосредотачивают силы в Черниговской области и, возможно, готовят прорыв российской границы в районе Брянской области, полагает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

О возможном захвате части Брянщины, по примеру Курской области, российские политики и военные не раз предупреждали за последние месяцы. Насколько обоснованы эти опасения, готовы ли ВС РФ к такому повороту событий и зачем украинской стороне дополнительное обострение на фоне попыток администрации США урегулировать конфликт, разбирался amic.ru.

Хитрый и циничный Сырский

Прорыв ВСУ в Брянской области, по примеру того, что был осуществлен на Курщине в августе 2024-го, "теоретически возможен", сообщил сенатор Владимир Джабаров "Парламентской газете".

"Но в такой ситуации, как и при любом повторе, вряд ли им удастся застать врасплох Вооруженные силы России. И если они все-таки решатся на какой-то подобный прорыв наших границ, это будет их большой ошибкой – в таком случае захватчики, уверен, будут быстро ликвидированы, противник понесет серьезнейшие потери", – заявил сенатор.

Он также не исключил, что скопление ВСУ является отвлекающим маневром с целью обнаружить слабые места российских позиций для совершения прорывов, диверсий и терактов. Однако наши военные, заверил Джабаров, готовы отразить удар, где бы он ни планировался.

Кроме того, по позициям ВСУ наносятся упреждающие удары. Так, недавно Росгвардия при помощи беспилотников уничтожила пункт временной дислокации неприятеля в Черниговской области.

Военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин (живущий в прифронтовой Белгородской области) сообщил, что идея активизации на приграничной российско-украинской территории появилась у командования ВСУ в 2023 году после провала широко разрекламированного тогда "контрнаступа".

"Попытки реализовать эти планы стали претворяться в жизнь в 2024-м, когда последовало вторжение в Курскую область. После этого стала муссироваться тема новых прорывов в соседние регионы – Брянскую и Белгородскую области. На мой взгляд, это тактическая уловка со стороны Генштаба ВСУ", – поделился он своим мнением с amic.ru.

Такого рода уловка используется, безусловно, с подачи главкома ВСУ Александра Сырского, уверен Алехин:

"Это коварный, циничный, но очень хорошо подготовленный генерал, этого не нужно отрицать. На его счету ряд успешных операций. Он все чаще действует не по стандартам НАТО, а именно советского военного искусства, как его учили в Московском высшем общевойсковом командном училище. Об этом говорит и недавний переход ВСУ на систему "корпус-полк", классическую схему советской тактики".

Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова, политолог, военный эксперт Андрей Кошкин рассказал, что российские военные специалисты рассматривали вариант вторжения ВСУ на территорию Брянской области значительно раньше, когда был осуществлен прорыв на Курщину:

"В тот период такое было возможно, можно было судить по активности проникновения диверсионно-разведывательных групп в Брянскую область", – рассказал он amic.ru.

Белоруссию решили не трогать?

Многие эксперты отмечают, что ВСУ накапливают силы в Городнянском районе, на севере Черниговской области, на стыке российской, украинской и белорусской границ. Военные аналитики время от времени допускают возможность атаки украинских военных на территорию Белоруссии.

Сам Лукашенко в октябре 2024-го заявил, что попытки вторжения в его страну "приведут к краху вообще в военном отношении киевские власти".

"Пусть попробуют. Мы их ждем", – грозно предупредил тогда белорусский лидер.

Это заявление Лукашенко сделал после выступления на конференции в Вильнюсе депутата Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" Олега Дунды, предложившего перенести боевые действия "не только на территорию Брянской, Курской областей, но и в Беларусь".

"Я глубоко уверен, зайдя относительно небольшими подразделениями в Беларусь, белорусская армия сложит свое оружие", – сказал Дунда.

Новые данные о белорусском направлении появились после Нового года – 16 января руководитель Совета безопасности республики Александр Вольфович сообщил, что для вторжения в РБ в Польше сформирован штаб и собраны группы боевиков, принимавших участие в боевых действиях против России. 22 января Александр Лукашенко в эфире телеканала "БелТА" предупредил, что "вооруженные банды уже находятся у границ".

О возможности вторжения в Белоруссию писала 25 января в своем телеграм-канале "Северный ветер" группировка войск (ГВ) "Север". Авторы канала убеждены, что в Курской области "разгром всех оккупационных украинских войск не за горами", а после этого "ВС РФ пойдут дальше – вглубь Сумской области".

"На этот случай командование ВСУ рассматривает варианты очередных "медийных побед" в виде вторжений на других участках фронта: на направлении Теткино, в леса Брянской области и даже на территорию Белоруссии", – говорится в публикации канала "Северный ветер".

Брянская область за время проведения СВО регулярно подвергается обстрелам, атакам беспилотников, на ее территорию пытаются проникнуть диверсионные группы. Одна из таких сформированных групп под вывеской так называемого Русского добровольческого корпуса* осуществила диверсионный рейд в села Любечане и Сушаны Брянской области 6 марта 2023 года. После этого российской стороной были предприняты дополнительные меры по укреплению пограничной территории, усилены подразделения погранвойск.

Под знаком белого квадрата

В декабре 2024 года в Сети распространились сообщения о якобы готовящемся наступлении ВСУ на город Клинцы Брянской области. Для этого украинские военные формируют группы в лесных массивах Черниговской и Сумской областях.

По информации портала 360.ru, атака на город могла состояться в дни новогодних каникул, но неприятель не решился на нее. Напомним, Клинцы – второй по величине населенный пункт Брянщины. Там находится Клинцовская ТЭЦ, несколько промышленных предприятий, в частности, автокрановый и силикатный заводы.

Кроме того, в декабре у подразделений ВСУ появился новый тактический знак – белый квадрат, о чем рассказал телеграм-канал "Архангел спецназа". Незадолго до вторжения в Курскую область украинские подразделения, дислоцированные в Сумской области, также обзавелись новым тактическим знаком – "белым треугольником".

"В общем, практика показывает, что появление новых тактических знаков знаменует скорое начало наступления", – сделал вывод автор канала.

Наряду с этим в Черниговской области прошли учения украинских подразделений, там же появилась и тяжелая техника.

Геннадий Алехин считает маловероятной возможную попытку украинских военных прорваться в Брянскую область, он также сомневается в том, что может быть предпринята атака на Белгородщину:

"Там леса и болота, это сильно затрудняет наступательные действия. Что касается возможного прорыва в Белгородскую область, то там у ВСУ могут остаться за спиной большие участки, где наши военные успешно продвигаются, то с военной точки зрения это почти безумие. Главная задача Сырского сегодня – удержать суджанский плацдарм в Курской области, имеющий огромное военно-политическое значение как предмет торга на будущих переговорах Путина и Трампа".

В то же время следует ожидать продолжения массированных атак ударными беспилотниками, считает собеседник:

"Около 50–100 дронов различных типов ежедневно прилетают в Белгородскую область. На земле они действуют мобильными группами: 15–20 военных и три единицы техники – один танк и два БМП, БТР, или так называемые кочующие минометы.

Андрей Кошкин отмечает, что в настоящее время ВСУ сосредоточили довольно значительные силы в Курской области. По мнению наших специалистов, там находится порядка 15 бригад, около 60–70 тысяч человек, плюс подразделения ГУР, СБУ, там всевозможные силы специальных операций и так далее. Примерно такие же требуются украинской стороне, если она вдруг решит атаковать Брянск.

"То есть элитные войска сосредоточены на курском направлении. Другие подготовленные и мотивированные силы у них распределены на харьковском и донецком направлениях. Чтобы атаковать Брянск, нужны серьезные ресурсы, которые могут появиться в случае снижения возраста мобилизации до 18 лет. Но людей надо еще и подготовить, на что уйдет время", – рассуждает Кошкин.

Эксперт считает, что шансов на успех брянская авантюра ВСУ (если она планируется) не имеет:

"Конечно, они могут попытаться сымитировать атаку, но вряд она принесет результаты. Мы тоже, однажды обжегшись на молоке, стали дуть на воду, – сосредоточили там серьезную огневую мощь, которая готова пресечь продвижение в регион больших масс людей. Думаю, сейчас Зеленский сосредоточен на удержании занятой территории Курской области, чтобы иметь хоть какой-то козырь на возможных будущих переговорах".

* Русский добровольческий корпус (РДК) – организация признана в России террористической и запрещена в РФ