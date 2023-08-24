SHOT: взрывное устройство на самолете Пригожина было заложено в отсек шасси
Сейчас версию о подрыве продолжают проверять. В ее пользу говорит то, что хвостовая часть самолета оторвалась после взрыва и упала в 5 км от фюзеляжа
24 августа 2023, 17:00, ИА Амител
Взрывное устройство на самолете Евгения Пригожина было заложено в отсек шасси. Как сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственные источники, это одна из версий следствия на данный момент.
По предварительной информации, взрыв в небе произошел именно в районе шасси. В результате этого у самолета оторвалось крыло, которое ударило в стабилизатор. В результате бизнес-джет стал резко набирать высоту, а после ушел в штопор.
Взрывная разгерметизация привела к тому, что все находившиеся на борту мгновенно потеряли сознание. По этой причине пилотам не удалось доложить о чрезвычайном происшествии. В пользу взрыва говорит и то, что из-за подрыва в небе хвостовая часть самолета упала в 5 км от фюзеляжа.
Версию сейчас проверяют. В "Шереметьево", откуда вылетел самолет, ввели особое распоряжение. На работу с выходных и из отпусков вызваны все сотрудники службы безопасности.
17:29:55 24-08-2023
Что теперь с заведующим аэродромом? Медаль дадут, или обнулят, языком "музыкантов") ?
18:07:35 24-08-2023
Не слишком ли много подарков Зеленскому на "день независимости украины" : намедни уволен боевой генерал, взорваны вагнеровцы?(((
18:22:40 24-08-2023
кто бы это мог быть..)
21:48:07 24-08-2023
гость (18:22:40 24-08-2023) кто бы это мог быть..)... НАТО или хохлы, которым вагнеровцы как бельмо на глазу.
18:24:27 24-08-2023
Вот оно - ( наше) правительство !!! Более не стоит даже слушать бред .
21:48:53 24-08-2023
Александр (18:24:27 24-08-2023) Вот оно - ( наше) правительство !!! Более не стоит даже слуш... Что хотели сказать под "оно"? Ищите, кому он больше всего насолил, это явно не "наше правительство".
18:37:28 24-08-2023
Может фюзеляжа упал в 5 км от хвоста?
06:18:49 25-08-2023
Показательное мероприятие
14:28:48 25-08-2023
Говорили про 2 км, рулеткой перемеряли?