SHOT: взрывное устройство на самолете Пригожина было заложено в отсек шасси

Сейчас версию о подрыве продолжают проверять. В ее пользу говорит то, что хвостовая часть самолета оторвалась после взрыва и упала в 5 км от фюзеляжа

24 августа 2023, 17:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Взрывное устройство на самолете Евгения Пригожина было заложено в отсек шасси. Как сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственные источники, это одна из версий следствия на данный момент.

По предварительной информации, взрыв в небе произошел именно в районе шасси. В результате этого у самолета оторвалось крыло, которое ударило в стабилизатор. В результате бизнес-джет стал резко набирать высоту, а после ушел в штопор.

Взрывная разгерметизация привела к тому, что все находившиеся на борту мгновенно потеряли сознание. По этой причине пилотам не удалось доложить о чрезвычайном происшествии. В пользу взрыва говорит и то, что из-за подрыва в небе хвостовая часть самолета упала в 5 км от фюзеляжа.

Версию сейчас проверяют. В "Шереметьево", откуда вылетел самолет, ввели особое распоряжение. На работу с выходных и из отпусков вызваны все сотрудники службы безопасности.