Шоу на "Наше Радио" (Барнаул) вошло в шорт-лист международного конкурса радиопроектов

В список претендентов на победу в номинации также попали белорусское утреннее шоу и кузбасская развлекательная передача

23 августа 2024, 16:40, ИА Амител

"Наше Радио" (Барнаул) / Изображение: vk.com/nashe_radio_barnaul

Программа "День за днем" на "Наше Радио" (Барнаул) стала одним из претендентов на победу на Международном фестивале "Радио без границ". Шоу попало в номинацию "Развлекательная программа/радиоигра. Интерактивное общение со слушателем, создание настроения и атмосферы".

"Медиагруппа FM-Продакшн продолжает свое активное участие в "радио жизни" нашей страны", - рассказал amic.ru программный редактор радиостанции "Наше Радио" Илья Шаповалов.

В список претендентов на победу в номинации также попали: утреннее шоу "Зарядная станция" на белорусском "Радио Юнистар" и развлекательная передача "Что ты только что сказал?" на "Радио Шансон" (Кемерово).

Ежегодный конкурс "Радио без границ" пройдет 18 и 19 сентября в Костроме. Мероприятие станет местом встречи представителей радиокомпаний и медиахолдингов из регионов России, стран СНГ и зарубежья. Международный фестиваль, в рамках которого проходит конкурс, проводится второй раз. Впервые фестиваль прошел в Туле в 2023 году 26 и 27 сентября.

FM-Продакшн - один из крупнейших медиахолдингов за Уралом, ведет свою деятельность в Алтайском крае и Республике Алтай. В состав холдинга входят 35 радиостанций, в том числе "Наше Радио" (Барнаул), вещание которых организовано на территории Барнаула, Бийска, Рубцовска и Горно-Алтайска, региональный информационный портал amic.ru и digital-агентство ZAVOD.