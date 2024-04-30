Шоу от кинологов и ретротехника. В Барнауле отметили День пожарной охраны

Большой праздник прошел в парке "Юбилейный"

30 апреля 2024, 16:45, ИА Амител

День пожарной охраны – 2024 в Барнауле / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

30 апреля исполнилось 375 лет пожарной охране России. Именно в этот день в 1649 году царь Алексей Михайлович издал "Наказ о градском благочинии", заложившем основы профессиональной пожарной охраны.

В Барнауле в честь этого состоялся большой праздник в парке "Юбилейный". Здесь прошел спортивный забег, выступления от кинологов, демонстрация работы спасателей, концерт и, конечно, выставка ретро- и современной техники.

Как это было – смотрите в нашем фоторепортаже.