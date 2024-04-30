Томенко и Романенко поздравили огнеборцев с профессиональным праздником

Политики поблагодарили их за работу и пожелали крепкого здоровья, удачи и семейного благополучия

30 апреля 2024, 13:42, ИА Амител

Александр Романенко и Виктор Томенко / Фото: amic.ru

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель Алтайского Заксобрания Александр Романенко поздравили сотрудников пожарной охраны с профессиональным праздником. Поздравление опубликовано на сайте правительства региона.

"Уважаемые сотрудники и ветераны пожарной охраны! Поздравляем вас с профессиональным праздником!" – говорят политики.

"Каждый день, рискуя собой, вы находитесь на передовой борьбы с огнем. Ваш труд, требующий смелости, ответственности, умения быстро принимать решения, заслуженно пользуется огромным уважением в обществе. На вашем счету – сотни спасенных жизней земляков и предотвращенный ущерб на миллионы рублей", – добавили они.

Томенко и Романенко поблагодарили огнеборцев и ветеранов за труд, а также пожелали им крепкого здоровья, удачи, семейного благополучия и успехов.

День пожарной охраны России отмечается ежегодно 30 апреля. Этот профессиональный праздник учрежден в честь подписания царем Алексеем Михайловичем документа под названием "Наказ о Градском благочинии", который в 1649 году ввел в Москве постоянное дежурство пожарных дозоров. С тех пор прошло 375 лет, и сегодня пожарная охрана играет важную роль в обеспечении безопасности населения и территорий.