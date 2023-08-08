Шоу-обед, экскурсии и шарики для Глаши: как зоопарк Барнаула отметил 13-летие
День рождения отмечали тринадцать часов – столько же, сколько лет исполнилось зверинцу
08 августа 2023, 08:01, ИА Амител
Свой день рождения, 5 августа, зоопарк "Лесная сказка" начал отмечать с самого утра. Жители Барнаула могли прийти и узнать всю историю зверинца, понаблюдать за тем, как работники убирают вольеры и готовят завтрак животным, которые так полюбились нам за эти годы. Интересно, что сами посетители барнаульского зоопарка могли помочь в готовке.
Помимо этого, можно было посетить мастер-классы по изготовлению сувениров и бутоньерок, выставку книг, "фотосушку", выставку картин, а также угоститься травяным чаем в настоящей юрте.
Вечером состоялись показательные кормления. На них можно было полюбоваться дружелюбной и игривой медведицей Глашей и любопытными гурманами белыми тиграми Маяком и Фифой.
Как прошел 13-й день рождения зоопарка – в нашем фоторепортаже.
Комментарии 0