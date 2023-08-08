День рождения отмечали тринадцать часов – столько же, сколько лет исполнилось зверинцу

08 августа 2023, 08:01, ИА Амител





































































































































































































Зоопарк Барнаула отмечает 13-летие / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

Свой день рождения, 5 августа, зоопарк "Лесная сказка" начал отмечать с самого утра. Жители Барнаула могли прийти и узнать всю историю зверинца, понаблюдать за тем, как работники убирают вольеры и готовят завтрак животным, которые так полюбились нам за эти годы. Интересно, что сами посетители барнаульского зоопарка могли помочь в готовке.

Помимо этого, можно было посетить мастер-классы по изготовлению сувениров и бутоньерок, выставку книг, "фотосушку", выставку картин, а также угоститься травяным чаем в настоящей юрте.

Вечером состоялись показательные кормления. На них можно было полюбоваться дружелюбной и игривой медведицей Глашей и любопытными гурманами белыми тиграми Маяком и Фифой.

Как прошел 13-й день рождения зоопарка – в нашем фоторепортаже.