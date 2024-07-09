Шоумена Гогена Солнцева избил гигантский любовник жены, выбив зубы за 2 млн рублей
Он написал три заявления в полицию на незнакомого мужчину
09 июля 2024, 16:00, ИА Амител
Актера и шоумена Илью (Гогена) Солнцева избил любовник его супруги Полины, сообщает телеканал "360".
Солнцев рассказал, что приехал с гастролей и увидел в квартире пьяную жену с неизвестным мужчиной, а рядом голодного и неухоженного ребенка.
"Я взял за шкирку этого хмыря – любовника жены, чтобы вышвырнуть, но не рассчитал, что он гигант. Поднялся с дивана, в два раза больше меня ростом, мне прилетело, выбил мне все зубы за 2 млн рублей. Три заявления накатал на него за побои, на Полину – за жестокое обращение с сыном и в опеку", – написал шоумен в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что ребенка супруге не оставит и пройдет все суды. Более того, он намерен лишить Полину родительских прав, чтобы сын не видел мать с разными мужчинами.
16:18:17 09-07-2024
Что мы вам такого сделали что вы нам местным такие новости подсовываете?!
16:42:53 09-07-2024
Гость (16:18:17 09-07-2024) Что мы вам такого сделали что вы нам местным такие новости п... На выборы не ходили. Вот вам и мстят.
22:52:11 09-07-2024
Гость (16:18:17 09-07-2024) Что мы вам такого сделали что вы нам местным такие новости п... вы сами платите за интернет
11:56:26 10-07-2024
Гость (22:52:11 09-07-2024) вы сами платите за интернет... а у меня контора оплачивает! :(
17:31:11 09-07-2024
Настроение улучшилось от такой новости! 😆
18:55:34 09-07-2024
Костя (17:31:11 09-07-2024) Настроение улучшилось от такой новости! 😆 ... первый комментарий максимально адекватный, а Вам бы головушку-то показать специалистам
21:49:17 09-07-2024
Вот отродясь не знали про такого "гогена", а теперь энное количество народу полезли инетить хто таков
12:01:10 10-07-2024
это что вообще такое в красном?!
я бы ему еще нос сломала с перепугу, если бы вечером в подворотне встретила (тьфу-тьфу-тьфу, чур меня!)
пс. Амик, зачем вы так с нами, а?