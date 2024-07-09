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Шоумена Гогена Солнцева избил гигантский любовник жены, выбив зубы за 2 млн рублей

Он написал три заявления в полицию на незнакомого мужчину

09 июля 2024, 16:00, ИА Амител

Гоген Солнцев / Фото: t.me/krinzak
Гоген Солнцев / Фото: t.me/krinzak

Актера и шоумена Илью (Гогена) Солнцева избил любовник его супруги Полины, сообщает телеканал "360".

Солнцев рассказал, что приехал с гастролей и увидел в квартире пьяную жену с неизвестным мужчиной, а рядом голодного и неухоженного ребенка.

"Я взял за шкирку этого хмыря – любовника жены, чтобы вышвырнуть, но не рассчитал, что он гигант. Поднялся с дивана, в два раза больше меня ростом, мне прилетело, выбил мне все зубы за 2 млн рублей. Три заявления накатал на него за побои, на Полину – за жестокое обращение с сыном и в опеку", – написал шоумен в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что ребенка супруге не оставит и пройдет все суды. Более того, он намерен лишить Полину родительских прав, чтобы сын не видел мать с разными мужчинами.

Происшествия Шоу-бизнес Знаменитости

Комментарии 8

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Гость

16:18:17 09-07-2024

Что мы вам такого сделали что вы нам местным такие новости подсовываете?!

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Гость

16:42:53 09-07-2024

Гость (16:18:17 09-07-2024) Что мы вам такого сделали что вы нам местным такие новости п... На выборы не ходили. Вот вам и мстят.

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Гость

22:52:11 09-07-2024

Гость (16:18:17 09-07-2024) Что мы вам такого сделали что вы нам местным такие новости п... вы сами платите за интернет

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Элен без ребят

11:56:26 10-07-2024

Гость (22:52:11 09-07-2024) вы сами платите за интернет... а у меня контора оплачивает! :(

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Костя

17:31:11 09-07-2024

Настроение улучшилось от такой новости! 😆

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Гость

18:55:34 09-07-2024

Костя (17:31:11 09-07-2024) Настроение улучшилось от такой новости! 😆 ... первый комментарий максимально адекватный, а Вам бы головушку-то показать специалистам

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Гость

21:49:17 09-07-2024

Вот отродясь не знали про такого "гогена", а теперь энное количество народу полезли инетить хто таков

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Элен без ребят

12:01:10 10-07-2024

это что вообще такое в красном?!
я бы ему еще нос сломала с перепугу, если бы вечером в подворотне встретила (тьфу-тьфу-тьфу, чур меня!)
пс. Амик, зачем вы так с нами, а?

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