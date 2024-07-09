Шоумена Гогена Солнцева избил гигантский любовник жены, выбив зубы за 2 млн рублей

Он написал три заявления в полицию на незнакомого мужчину

09 июля 2024, 16:00, ИА Амител

Гоген Солнцев / Фото: t.me/krinzak

Актера и шоумена Илью (Гогена) Солнцева избил любовник его супруги Полины, сообщает телеканал "360".

Солнцев рассказал, что приехал с гастролей и увидел в квартире пьяную жену с неизвестным мужчиной, а рядом голодного и неухоженного ребенка.

"Я взял за шкирку этого хмыря – любовника жены, чтобы вышвырнуть, но не рассчитал, что он гигант. Поднялся с дивана, в два раза больше меня ростом, мне прилетело, выбил мне все зубы за 2 млн рублей. Три заявления накатал на него за побои, на Полину – за жестокое обращение с сыном и в опеку", – написал шоумен в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что ребенка супруге не оставит и пройдет все суды. Более того, он намерен лишить Полину родительских прав, чтобы сын не видел мать с разными мужчинами.