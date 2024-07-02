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Егор Крид проиграл суд главе Лиги безопасного интернета Мизулиной

Судья не нашел оснований для удовлетворения иска

02 июля 2024, 16:02, ИА Амител

Егор Крид / Кадр из видео
Егор Крид / Кадр из видео

Одинцовский городской суд Московской области отклонил иск певца Егора Крида, поданный против главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.

Как сообщил ТАСС источник в суде, судья Саркисова Е. В. 1 июля вынесла решение в пользу Екатерины Мизулиной и Лиги безопасного интернета.

По словам источника агентства, суд не нашел оснований для удовлетворения иска Егора Крида о признании высказываний Екатерины Мизулиной о нем порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию.

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Комментарии 1

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Олег

20:18:54 02-07-2024

Не знал что у фигурантов есть честь, достоинство и репутация - это ж известные "за деньги -да!"

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