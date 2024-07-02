Егор Крид проиграл суд главе Лиги безопасного интернета Мизулиной
Судья не нашел оснований для удовлетворения иска
02 июля 2024, 16:02, ИА Амител
Егор Крид / Кадр из видео
Одинцовский городской суд Московской области отклонил иск певца Егора Крида, поданный против главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.
Как сообщил ТАСС источник в суде, судья Саркисова Е. В. 1 июля вынесла решение в пользу Екатерины Мизулиной и Лиги безопасного интернета.
По словам источника агентства, суд не нашел оснований для удовлетворения иска Егора Крида о признании высказываний Екатерины Мизулиной о нем порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию.
20:18:54 02-07-2024
Не знал что у фигурантов есть честь, достоинство и репутация - это ж известные "за деньги -да!"