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Шойгу отстранил Иванова от должности замминистра обороны

Сейчас уже бывший чиновник находится под арестом

25 апреля 2024, 08:14, ИА Амител

Тимур Иванов / Фото: vk.com/mil / страница Минобороны РФ во "ВКонтакте"
Тимур Иванов / Фото: vk.com/mil / страница Минобороны РФ во "ВКонтакте"

Министр обороны Сергей Шойгу отстранил от должности заместителя Тимура Иванова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.

Напомним, что Иванова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Его и еще одного фигуранта, предпринимателя Сергея Бородина, арестовали на два месяца. По версии следствия, замминистра и бизнесмен были в дружеских отношениях и вступили в сговор.

По сообщениям СМИ, за Ивановым следили давно. Дело якобы может быть связано со строительными контрактами или предоставлением земель под строительство.

Следователи просили заключить заместителя главы ведомства под арест, поскольку благодаря своему служебному положению он может давить на свидетелей, уничтожать улики или попытаться скрыться. Сам Иванов призывал суд назначить домашний арест – он заявлял, что у него большая семья и дети, за которыми он должен ухаживать.

отставки и назначения Минобороны

Комментарии 5

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Гость

08:59:20 25-04-2024

Зря отстранили, пусть бы с нар руководил!

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гость

09:27:28 25-04-2024

весна, время делать посадки

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Гость

09:49:29 25-04-2024

А в большинстве развитых стран, за подобное сняли бы и начали расследовать самого министра. Потому что если ты годами не видишь как твой зам ворует вагонами, то ты либо в доле, либо не соответствуешь занимаемой должности.

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Гость

18:04:02 25-04-2024

За такие "дела" наказание должно быть максимально жестким - полная конфискация имущества и трудотерапия "генералу" лет на 15-20 без помилования. Форму сжигать вместе с "орденами" как с прокаженного (чумного). Жене оставить фуражку с кокардой. Семье до пятого колена запретить занимать любые руководящие должности на госслужбе, пока, так сказать, не выветрится. А по-другому никак.

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Гость

07:18:52 26-04-2024

Физически не может воровать ЗАМ, не делясь с начальством. Бред какой-то.

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