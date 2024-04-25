Шойгу отстранил Иванова от должности замминистра обороны

Сейчас уже бывший чиновник находится под арестом

25 апреля 2024, 08:14, ИА Амител

Тимур Иванов / Фото: vk.com/mil / страница Минобороны РФ во "ВКонтакте"

Министр обороны Сергей Шойгу отстранил от должности заместителя Тимура Иванова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.

Напомним, что Иванова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Его и еще одного фигуранта, предпринимателя Сергея Бородина, арестовали на два месяца. По версии следствия, замминистра и бизнесмен были в дружеских отношениях и вступили в сговор.

По сообщениям СМИ, за Ивановым следили давно. Дело якобы может быть связано со строительными контрактами или предоставлением земель под строительство.

Следователи просили заключить заместителя главы ведомства под арест, поскольку благодаря своему служебному положению он может давить на свидетелей, уничтожать улики или попытаться скрыться. Сам Иванов призывал суд назначить домашний арест – он заявлял, что у него большая семья и дети, за которыми он должен ухаживать.