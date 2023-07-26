Шойгу прилетел в Северную Корею
Он примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 70-летия победы корейского народа в освободительной войне 1950-1953 годов
26 июля 2023, 08:50, ИА Амител
Фото: kremlin.ru
Российская военная делегация под руководством министра обороны Сергея Шойгу прибыла в Северную Корею, пишет "Интерфакс".
Делегация, в частности, поучаствует в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в войне 1950-1953 годов.
Визит поспособствует укреплению российско-северокорейских военных связей и развитию сотрудничества между странами.
Всего Шойгу пробудет в республике два дня.
10:03:24 26-07-2023
Доделал бы сначала одно дело.
10:12:16 26-07-2023
Может, в КНДР живут братья наших доблестных бурятов, которые превосходно себя зарекомендовали под началом Шойгу? Теперь корейские родственники смогут прийти на помощь, влиться в ряды и поучаствовать напрямую в борьбе против ненавистных амеров.
10:20:30 26-07-2023
Дык это все к тому же и одному делу...
10:33:17 26-07-2023
Так и китайцы, вроде, туда же поехали. А чё, страна непрослушиваемая. Так-то координироваться надо, там Япония и Тайвань зреют.
12:53:06 26-07-2023
Все успевает как Македонский
12:56:03 26-07-2023
Гость (12:53:06 26-07-2023) Все успевает как Македонский... И везде всё получается ( но это не точно)
21:52:27 26-07-2023
Лучше бы попросил корпус добровольцев спецназа с полным вооружением и обеспечением.