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Шойгу прилетел в Северную Корею

Он примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 70-летия победы корейского народа в освободительной войне 1950-1953 годов

26 июля 2023, 08:50, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Российская военная делегация под руководством министра обороны Сергея Шойгу прибыла в Северную Корею, пишет "Интерфакс".

Делегация, в частности, поучаствует в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию победы корейского народа в войне 1950-1953 годов.

Визит поспособствует укреплению российско-северокорейских военных связей и развитию сотрудничества между странами.

Всего Шойгу пробудет в республике два дня.

Россия Минобороны Сергей Шойгу

Комментарии 7

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Гость

10:03:24 26-07-2023

Доделал бы сначала одно дело.

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Гость

10:12:16 26-07-2023

Может, в КНДР живут братья наших доблестных бурятов, которые превосходно себя зарекомендовали под началом Шойгу? Теперь корейские родственники смогут прийти на помощь, влиться в ряды и поучаствовать напрямую в борьбе против ненавистных амеров.

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S

10:20:30 26-07-2023

Дык это все к тому же и одному делу...

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Гость

10:33:17 26-07-2023

Так и китайцы, вроде, туда же поехали. А чё, страна непрослушиваемая. Так-то координироваться надо, там Япония и Тайвань зреют.

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Гость

12:53:06 26-07-2023

Все успевает как Македонский

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Гость

12:56:03 26-07-2023

Гость (12:53:06 26-07-2023) Все успевает как Македонский... И везде всё получается ( но это не точно)

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Гость

21:52:27 26-07-2023

Лучше бы попросил корпус добровольцев спецназа с полным вооружением и обеспечением.

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