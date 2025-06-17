Шойгу прибыл в Северную Корею по спецпоручению Путина
Он поучаствует в переговорах с руководством страны
17 июня 2025, 14:45, ИА Амител
Сергей Шойгу / Фото: Александр Щербак / ТАСС
Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу прибыл в Пхеньян по специальному поручению Владимира Путина, сообщает ТАСС.
Цель визита – переговоры с руководством страны в рамках реализации достигнутых во время прошлого визита договоренностей. Ожидается, что Шойгу в том числе встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Поездка Шойгу в Северную Корею стала третьей за последние три месяца. До этого он посещал страну 4 июня и 21 марта.
В мае Ким Чен Ын пообещал "с радостью" помочь России в случае нападения.
14:57:03 17-06-2025
Собак на патроны менять ?
19:17:02 17-06-2025
А там за воровство из бюджета до сих пор расстреливают
21:26:30 17-06-2025
С Сердюковым на пару ?
22:54:26 17-06-2025
На учебу?