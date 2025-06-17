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Шойгу прибыл в Северную Корею по спецпоручению Путина

Он поучаствует в переговорах с руководством страны

17 июня 2025, 14:45, ИА Амител

Сергей Шойгу / Фото: Александр Щербак / ТАСС
Сергей Шойгу / Фото: Александр Щербак / ТАСС

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу прибыл в Пхеньян по специальному поручению Владимира Путина, сообщает ТАСС.

Цель визита – переговоры с руководством страны в рамках реализации достигнутых во время прошлого визита договоренностей. Ожидается, что Шойгу в том числе встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Поездка Шойгу в Северную Корею стала третьей за последние три месяца. До этого он посещал страну 4 июня и 21 марта.

В мае Ким Чен Ын пообещал "с радостью" помочь России в случае нападения.

Сергей Шойгу КНДР

Комментарии 4

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Гость

14:57:03 17-06-2025

Собак на патроны менять ?

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Sic semper tyrannis

19:17:02 17-06-2025

А там за воровство из бюджета до сих пор расстреливают

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Гость

21:26:30 17-06-2025

С Сердюковым на пару ?

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Гость

22:54:26 17-06-2025

На учебу?

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