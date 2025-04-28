Плечом к плечу. Путин поблагодарил КНДР за военную помощь в Курской области

Президент убежден, что "закаленные на поле боя" дружественные отношения будут развиваться и дальше

28 апреля 2025, 19:00, ИА Амител

Солдаты КНДР / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Президент России Владимир Путин выразил признательность всему народу и руководству КНДР, а также ее лидеру Ким Чен Ыну за военную помощь в освобождении Курской области, передает пресс-служба Кремля.

Российские войска освободили Курскую область от украинских сил 26 апреля. Глава государства отметил, что подразделения Корейской Народной Армии принимали участие в боях в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанном в июне 2024 года.

"Корейские друзья действовали исходя из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества. Высоко это ценим и искренне признательны лично председателю государственных дел товарищу Ким Чен Ыну, всему руководству и народу КНДР", – заявил Путин.

Российский лидер также отметил героизм, высокий уровень подготовки и самоотверженность "корейских воинов, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали нашу Родину как собственную".

"Российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа. Мы всегда будем чтить корейских героев, отдавших жизни за Россию, за нашу общую свободу, наравне с российскими братьями по оружию", – добавил президент.

Владимир Путин уверен, что "закаленные на поле боя" дружественные отношения между Россией и КНДР будут и дальше успешно развиваться по всем направлениям.

Напомним, президент РФ Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 года. В четвертой статье документа говорится о незамедлительной поддержке всеми имеющимися средствами в случае, если одна из стран подвергнется вооруженному нападению.

Осенью 2024 года СМИ, южнокорейская разведка, НАТО и Госдеп США сообщали о размещении в Курской области более десяти тысяч северокорейских военных. 26 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов подтвердил участие северокорейских военнослужащих в боевых действиях на территории региона. Также об этом заявляла представитель МИД Мария Захарова.

Ранее власти КНДР впервые официально подтвердили отправку войск в Россию.