Плечом к плечу. Путин поблагодарил КНДР за военную помощь в Курской области
Президент убежден, что "закаленные на поле боя" дружественные отношения будут развиваться и дальше
28 апреля 2025, 19:00, ИА Амител
Президент России Владимир Путин выразил признательность всему народу и руководству КНДР, а также ее лидеру Ким Чен Ыну за военную помощь в освобождении Курской области, передает пресс-служба Кремля.
Российские войска освободили Курскую область от украинских сил 26 апреля. Глава государства отметил, что подразделения Корейской Народной Армии принимали участие в боях в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанном в июне 2024 года.
"Корейские друзья действовали исходя из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества. Высоко это ценим и искренне признательны лично председателю государственных дел товарищу Ким Чен Ыну, всему руководству и народу КНДР", – заявил Путин.
Российский лидер также отметил героизм, высокий уровень подготовки и самоотверженность "корейских воинов, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали нашу Родину как собственную".
"Российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа. Мы всегда будем чтить корейских героев, отдавших жизни за Россию, за нашу общую свободу, наравне с российскими братьями по оружию", – добавил президент.
Владимир Путин уверен, что "закаленные на поле боя" дружественные отношения между Россией и КНДР будут и дальше успешно развиваться по всем направлениям.
Напомним, президент РФ Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 года. В четвертой статье документа говорится о незамедлительной поддержке всеми имеющимися средствами в случае, если одна из стран подвергнется вооруженному нападению.
Осенью 2024 года СМИ, южнокорейская разведка, НАТО и Госдеп США сообщали о размещении в Курской области более десяти тысяч северокорейских военных. 26 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов подтвердил участие северокорейских военнослужащих в боевых действиях на территории региона. Также об этом заявляла представитель МИД Мария Захарова.
Ранее власти КНДР впервые официально подтвердили отправку войск в Россию.
19:23:36 28-04-2025
вот это очень хорошо.
КНДР никогда нас не забывали и всегда хотели с нами дружить.
это в России был некоторый снобизм на их счет.
но время показало, что друзья в беде познаются.
19:35:11 28-04-2025
Гость (19:23:36 28-04-2025) вот это очень хорошо.КНДР никогда нас не забывали и всег... Друзья познаются в биде.
19:32:44 28-04-2025
Кажется им тоже выгода. Использовали полигон для тестирования новейшего своего вооружения.
21:18:15 28-04-2025
Гость (19:32:44 28-04-2025) Кажется им тоже выгода. Использовали полигон для тестировани... 😳
Это был автомат Калашникова со штык- мечом?
20:01:41 28-04-2025
10 октября
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал очередной информационной уткой сообщения о том, что Северная Корея отправляет своих военных на специальную военную операцию.
"Это похоже на очередную информационную утку", - сказал Песков, отвечая журналистам на вопрос, действительно ли Северная Корея отправляет своих военных на СВО.
20:32:31 28-04-2025
Так вот, выходит, благодаря кому с горем пополам (за более чем 8 месяцев!) удалось наконец освободить Курскую область...
21:29:04 28-04-2025
ноги прикольные на картинке
10:10:08 29-04-2025
Гость (21:29:04 28-04-2025) ноги прикольные на картинке... ага, я прямо ржалл.
07:32:40 29-04-2025
Потренировались в современной войне против дронов
09:58:23 29-04-2025
Почему Северная Корея пришла на помощь России, а ни один ЧЛЕН ОДКБ не отправил в Курск свои войск на помощь России? Члены ОДКБ - они члены или не члены?
10:06:43 29-04-2025
Плечом к плечу, как в 1953.