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Плечом к плечу. Путин поблагодарил КНДР за военную помощь в Курской области

Президент убежден, что "закаленные на поле боя" дружественные отношения будут развиваться и дальше

28 апреля 2025, 19:00, ИА Амител

Солдаты КНДР / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Солдаты КНДР / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Президент России Владимир Путин выразил признательность всему народу и руководству КНДР, а также ее лидеру Ким Чен Ыну за военную помощь в освобождении Курской области, передает пресс-служба Кремля.

Российские войска освободили Курскую область от украинских сил 26 апреля. Глава государства отметил, что подразделения Корейской Народной Армии принимали участие в боях в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанном в июне 2024 года.

"Корейские друзья действовали исходя из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества. Высоко это ценим и искренне признательны лично председателю государственных дел товарищу Ким Чен Ыну, всему руководству и народу КНДР", – заявил Путин.

Российский лидер также отметил героизм, высокий уровень подготовки и самоотверженность "корейских воинов, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали нашу Родину как собственную".

"Российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа. Мы всегда будем чтить корейских героев, отдавших жизни за Россию, за нашу общую свободу, наравне с российскими братьями по оружию", – добавил президент.

Владимир Путин уверен, что "закаленные на поле боя" дружественные отношения между Россией и КНДР будут и дальше успешно развиваться по всем направлениям.

Напомним, президент РФ Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 года. В четвертой статье документа говорится о незамедлительной поддержке всеми имеющимися средствами в случае, если одна из стран подвергнется вооруженному нападению.

Осенью 2024 года СМИ, южнокорейская разведка, НАТО и Госдеп США сообщали о размещении в Курской области более десяти тысяч северокорейских военных. 26 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов подтвердил участие северокорейских военнослужащих в боевых действиях на территории региона. Также об этом заявляла представитель МИД Мария Захарова.

Ранее власти КНДР впервые официально подтвердили отправку войск в Россию.

Российские военные / Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Российские военные освободили Курскую область

По словам Дмитрия Пескова, об этом Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину
НОВОСТИПроисшествия
Владимир Путин СВО Россия Политика международные отношения спецоперация КНДР Курская область

Комментарии 11

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Гость

19:23:36 28-04-2025

вот это очень хорошо.
КНДР никогда нас не забывали и всегда хотели с нами дружить.
это в России был некоторый снобизм на их счет.
но время показало, что друзья в беде познаются.

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Кхм...

19:35:11 28-04-2025

Гость (19:23:36 28-04-2025) вот это очень хорошо.КНДР никогда нас не забывали и всег... Друзья познаются в биде.

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Гость

19:32:44 28-04-2025

Кажется им тоже выгода. Использовали полигон для тестирования новейшего своего вооружения.

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Кхм...

21:18:15 28-04-2025

Гость (19:32:44 28-04-2025) Кажется им тоже выгода. Использовали полигон для тестировани... 😳
Это был автомат Калашникова со штык- мечом?

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Гость

20:01:41 28-04-2025

10 октября
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал очередной информационной уткой сообщения о том, что Северная Корея отправляет своих военных на специальную военную операцию.
"Это похоже на очередную информационную утку", - сказал Песков, отвечая журналистам на вопрос, действительно ли Северная Корея отправляет своих военных на СВО.

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Гость

20:32:31 28-04-2025

Так вот, выходит, благодаря кому с горем пополам (за более чем 8 месяцев!) удалось наконец освободить Курскую область...

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Гость

21:29:04 28-04-2025

ноги прикольные на картинке

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Musik

10:10:08 29-04-2025

Гость (21:29:04 28-04-2025) ноги прикольные на картинке... ага, я прямо ржалл.

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Гость

07:32:40 29-04-2025

Потренировались в современной войне против дронов

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ффф

09:58:23 29-04-2025

Почему Северная Корея пришла на помощь России, а ни один ЧЛЕН ОДКБ не отправил в Курск свои войск на помощь России? Члены ОДКБ - они члены или не члены?

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ППШариков

10:06:43 29-04-2025

Плечом к плечу, как в 1953.

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