Шойгу утвердил список болезней, с которыми ограниченно годным нельзя служить в ВС РФ
Опубликованный перечень состоит из 26 пунктов
13 сентября 2023, 22:03, ИА Амител
Фото: РВНП
Министр обороны России Сергей Шойгу утвердил список заболеваний, с которыми ограниченно годные не смогут служить по контракту в ВС РФ в период мобилизации или военного положения.
Полный перечень состоит из 26 пунктов, некоторые из них включают подпункты.
Ранее военный обозреватель Виктор Литовкин заявил о том, что правительство России несколько месяцев готовилось к мобилизации мигрантов.
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