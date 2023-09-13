Шойгу утвердил список болезней, с которыми ограниченно годным нельзя служить в ВС РФ

Опубликованный перечень состоит из 26 пунктов

13 сентября 2023, 22:03, ИА Амител













Фото: РВНП

Министр обороны России Сергей Шойгу утвердил список заболеваний, с которыми ограниченно годные не смогут служить по контракту в ВС РФ в период мобилизации или военного положения.

Полный перечень состоит из 26 пунктов, некоторые из них включают подпункты.

Ранее военный обозреватель Виктор Литовкин заявил о том, что правительство России несколько месяцев готовилось к мобилизации мигрантов.