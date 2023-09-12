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Эксперт рассказал об "особой" второй волне мобилизации, подготовленной в Госдуме

Государство последовательно готовило правовой фундамент для отправки на фронт новых граждан

12 сентября 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Госдуме несколько месяцев готовились к мобилизации мигрантов, получивших гражданство России, рассказал "Царьграду" военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

"Они становятся гражданами РФ, а гражданин РФ по нашей Конституции должен защищать интересы страны. Право быть гражданином России влечет за собой долг защищать ее", – подчеркнул Литовкин.

Он указал, что Госдума поэтапно вела подготовку к мобилизации новых граждан.

Так, в июле были приняты поправки, запрещающие гражданам выезд из страны после направления им повестки. В августе появился законопроект, лишающий приобретенного гражданства уклонистов, избегающих службы в армии.

Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что "другого варианта нет", отвечая на вопрос о новой волне мобилизации в России.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

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НОВОСТИОбщество
Мобилизация

Комментарии 9

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Гость

11:09:17 12-09-2023

То есть будет? Поэтому каждый день говорят, что не будет?

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Гость

11:16:13 12-09-2023

Гость (11:09:17 12-09-2023) То есть будет? Поэтому каждый день говорят, что не будет?... Эксперт сказал будет, значит будет, он больше знает, чем верховный. Сейчас таких экспертов на каждом диване, вирусологами перестали быть переквалифицировались.))

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Гость

11:45:20 12-09-2023

Гость (11:09:17 12-09-2023) То есть будет? Поэтому каждый день говорят, что не будет?... С нами власть общается, как с идиотами, неделю долбили что не будет и тут раз, будет, всем конечно было понятно законы написаны под мобилизацию, значит будет, хоть бы уже молчали и не рассказывали сказки народу.

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Гость

14:19:36 12-09-2023

Гость (11:45:20 12-09-2023) С нами власть общается, как с идиотами, неделю долбили что н... А вы кого слушаете? чего раньше времени паниковать

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Гость

11:47:31 12-09-2023

Верховный знает больше, но не говорит

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скунс

13:53:10 12-09-2023

вот пусть депутаты вместе со своими сыночками послужат, а то пока нормальные парни и мужики служат и жизнью своей рискуют,золотые детки шикуют на родительские деньги.

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Гость

14:36:54 12-09-2023

скунс (13:53:10 12-09-2023) вот пусть депутаты вместе со своими сыночками послужат, а то... А ты служишь? Рассуждаешь...

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Гость

21:40:48 01-10-2023

Гость (14:36:54 12-09-2023) А ты служишь? Рассуждаешь...... А ты служишь

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Гость

21:42:38 01-10-2023

Гость (14:36:54 12-09-2023) А ты служишь? Рассуждаешь...... Ты на фронте?

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