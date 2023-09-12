Эксперт рассказал об "особой" второй волне мобилизации, подготовленной в Госдуме

Государство последовательно готовило правовой фундамент для отправки на фронт новых граждан

12 сентября 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Госдуме несколько месяцев готовились к мобилизации мигрантов, получивших гражданство России, рассказал "Царьграду" военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

"Они становятся гражданами РФ, а гражданин РФ по нашей Конституции должен защищать интересы страны. Право быть гражданином России влечет за собой долг защищать ее", – подчеркнул Литовкин.

Он указал, что Госдума поэтапно вела подготовку к мобилизации новых граждан.

Так, в июле были приняты поправки, запрещающие гражданам выезд из страны после направления им повестки. В августе появился законопроект, лишающий приобретенного гражданства уклонистов, избегающих службы в армии.

Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что "другого варианта нет", отвечая на вопрос о новой волне мобилизации в России.