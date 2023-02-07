Шойгу: за январь ВСУ потеряли более шести тысяч военных

Сейчас Вооружённые силы Украины несут значительные потери, несмотря на военную поддержку со стороны стран Запада

07 февраля 2023, 23:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com

За январь ВСУ потеряли более шести тысяч военных. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании.

"Только за первый месяц текущего года они составили более 6500 военнослужащих, 26 самолётов, семь вертолётов, 208 беспилотных летательных аппаратов, 341 танк и другие боевые бронированные машины, 40 боевых машин реактивных систем залпового огня", – уточнил глава ведомства.

Шойгу добавил, что сейчас Вооружённые силы Украины несут значительные потери, несмотря на военную поддержку со стороны стран Запада. Группировки российских войск продолжают "перемалывать" поставляемое Киеву вооружение.