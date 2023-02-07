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Шойгу: за январь ВСУ потеряли более шести тысяч военных

Сейчас Вооружённые силы Украины несут значительные потери, несмотря на военную поддержку со стороны стран Запада

07 февраля 2023, 23:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

За январь ВСУ потеряли более шести тысяч военных. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании.

"Только за первый месяц текущего года они составили более 6500 военнослужащих, 26 самолётов, семь вертолётов, 208 беспилотных летательных аппаратов, 341 танк и другие боевые бронированные машины, 40 боевых машин реактивных систем залпового огня", – уточнил глава ведомства.

Шойгу добавил, что сейчас Вооружённые силы Украины несут значительные потери, несмотря на военную поддержку со стороны стран Запада. Группировки российских войск продолжают "перемалывать" поставляемое Киеву вооружение. 

 

Комментарии 19

  • Возможно, каковы наши потери?
    07 февраля, Гость   Ответить
  • Если сопоставить, что доложил Коношенков о потерях ВСУ за этот период, то у Шойгу потери меньше. Кому верить?
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Пиши больше. Чего их, басурман, жалеть- то...
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, а ты что ежедневно записывал потери ВСУ или просто"чирикнуть"?
    08 февраля, Гость   Ответить
  • странный повод для радости - смерть 6 с половиной тысяч людей. Мир сошел с ума.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • На уроках НВП и в Советской Армии нам рассказывали что разница в потерях атакующий и обороняющий сторон 1к3...
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, "Гость, а ты что ежедневно записывал" ===================================== Гость, послушай Канашенку и умножь его на тридцать один, получается космос.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • На некоторых интернет-каналах можно практически онлайн посмотреть на эту братоубийственную бойню. Сразу становится понятно, что это - мясорубка. Причём для обеих сторон!
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Соотношение:один погибший россиянин к восьми погибшим за гидность украины.Зелябобоик до сих пор заявляет, что Россию он победит и Крым отвоюет.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, иди уроки учи, а то мамка ремня даст, политолог прикроватный.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • А мы? Зачем мне знать про ВСУ?
    08 февраля, Гость   Ответить
  • а своих не считали?
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Получается, что еще долго
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Хохлы говорят, что в январе еще 200 тысяч призвали
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Хохлы говорят, что в январе еще 200 тысяч призвали --- если так, то 6,5 тысяч они даже не заметили
    08 февраля, Гость   Ответить
  • "странный повод для радости - смерть 6 с половиной тысяч людей. Мир сошел с ума." --- Гость, это война. Так что пусть лучше смерть будет с той стороны, чем с нашей.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Ни в одном посту не увидел радости. Увидел, что скорее не впечатлило
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Так что пусть лучше смерть будет с той стороны, чем с нашей. ==== "Худой мир лучше хорошей войны."(с) не помню чей. А в войне потери всегда с обеих сторон.
    08 февраля, Гость   Ответить
  • Хохлы это продажные подстилки всегда были, чем меньше их будет, тем лучше. Я одного нашел в интернете, ярый националист фашист, а когда мы с ним в армии служили, он так жопу лизал, что звание старшины получил и членом КПСС стал. Как командир был никчемный, но перед начальством прогибался по полной, даже стучал, хотя среди сержантов это западло считалось.
    08 февраля, Гость   Ответить
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