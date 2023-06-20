Шойгу заявил, что Украина планирует нанести удары западным оружием по территории РФ
Россия в таком случае незамедлительно нанесет удары по центрам принятия решений
20 июня 2023, 17:15, ИА Амител
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют нанести по российской территории, в частности по Крыму, удары с помощью западного оружия: крылатой ракеты Storm Shadow и из систем РСЗО HIMARS. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, если вооружения будут использованы вне зоны проведения специальной военной операции, США и Великобритания будут "полноценно" втянуты в конфликт. Россия в таком случае незамедлительно нанесет удары по центрам принятия решений на Украине.
Глава оборонного ведомства также рассказал, что сейчас продолжают пытаться атаковать на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях. В наступление были брошены элитные соединения, которые обучались специалистами Североатлантического альянса. Всего с 4 июня ВСУ попытались атаковать российские позиции 263 раза.
17:39:03 20-06-2023
После слов кто-то что заявил дальше можно уже не читать.
17:44:55 20-06-2023
Россия в таком случае незамедлительно нанесет удары по центрам принятия решений на Украине. Это надо было давно и сразу делать до конца, а не ждать, пока нас разбомбят.
09:58:32 21-06-2023
Гость (17:44:55 20-06-2023) Россия в таком случае незамедлительно нанесет удары по центр... Да ты что? Продолжай, очень интересно...
18:25:16 20-06-2023
Воссоздавайте и немедленно оптимизированное верховным командованием ПВО страны а не свалили все в одну кучу. Прмедление измена предательство а для народа и страны смерть.
18:54:09 20-06-2023
Ударит красным словцом? Так-то территория РФ давно уже обстреливается. Или это принципиально хаймарс должен быть?
19:48:50 20-06-2023
В таком случае решений на Украине принимать станет некому и СВО со стороны России превратится в лёгкую прогулку до польской и молдавской границ.
10:03:10 21-06-2023
Гость (19:48:50 20-06-2023) В таком случае решений на Украине принимать станет некому и ... Ааа, вот жгёт....
21:20:05 20-06-2023
"Россия в таком случае незамедлительно нанесет удары по центрам принятия решений на Украине" ---- По Вашингтону будем лупить?
07:19:35 21-06-2023
Гость (21:20:05 20-06-2023) "Россия в таком случае незамедлительно нанесет удары по цент... А те в ответ по Тель-Авиву
23:35:03 20-06-2023
Страшное дело!
17:30:52 22-06-2023
Все строго по плану Ротшильда уничтожения славян России и украины