Шойгу заявил, что Украина планирует нанести удары западным оружием по территории РФ

Россия в таком случае незамедлительно нанесет удары по центрам принятия решений

20 июня 2023, 17:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют нанести по российской территории, в частности по Крыму, удары с помощью западного оружия: крылатой ракеты Storm Shadow и из систем РСЗО HIMARS. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, если вооружения будут использованы вне зоны проведения специальной военной операции, США и Великобритания будут "полноценно" втянуты в конфликт. Россия в таком случае незамедлительно нанесет удары по центрам принятия решений на Украине.

Глава оборонного ведомства также рассказал, что сейчас продолжают пытаться атаковать на Южно-Донецком, Запорожском и Донецком направлениях. В наступление были брошены элитные соединения, которые обучались специалистами Североатлантического альянса. Всего с 4 июня ВСУ попытались атаковать российские позиции 263 раза.