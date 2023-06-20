Илон Маск согласился с мнением о провале контрнаступления ВСУ
Бизнесмен об этом заявил в Twitter
20 июня 2023, 13:30, ИА Амител
Фото: скриншот из видео / YouTube-канал TED
Миллиардер Илон Маск положительно отреагировал на статью бизнесмена Дэвида Сакса о провале контрнаступления Вооруженных сил Украины, пишет РИА Новости.
В опубликованной в Twitter статье Сакс написал, что "с каждым днем становится ясно, что украинское контрнаступление не достигает ни одной из первоначально заявленных целей". А также предрек поражение США на Украине, сравнив ситуацию с Афганистаном.
"Хорошо сказано", – прокомментировал Илон Маск публикацию.
Ранее Маск засомневался в том, что Украине нужен новый пакет военной помощи на 2,1 млрд долларов, о планах предоставить который объявили в июне власти США.
13:52:53 20-06-2023
Для чего Украина "рвалась" в Европу?Чтобы оттуда на неё сыпался денежный дождь?Зачем сейчас Европа "помогает" Украине вооружением,ракетами и деньгами,увеличивая гибель людей и разрушения?Какие у неё интересы? У неё,"просвещённой и цивилизованной" ?
13:53:07 20-06-2023
Илон Маск и Билл Гейтс соревнуются, кто заменит Клауса Шваба на политической арене... Думается мне, что Маск набирает в этом больше баллов... этот правнук Джошуа Холдемана, главного технократа Северной Америки 30-х годов, покажет ещё всему миру! как и хотел его прадед - контролировать каждого, даже в его собственном туалете...
14:23:47 20-06-2023
Ещё мнение Мадонны надо узнать
14:33:18 20-06-2023
Ну сейчас уж только очень ленивый не является военспецом.
15:13:51 20-06-2023
А старухи из "Отрядов Путина" что говорят ?