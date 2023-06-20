Илон Маск согласился с мнением о провале контрнаступления ВСУ

Бизнесмен об этом заявил в Twitter

20 июня 2023, 13:30, ИА Амител

Фото: скриншот из видео / YouTube-канал TED

Миллиардер Илон Маск положительно отреагировал на статью бизнесмена Дэвида Сакса о провале контрнаступления Вооруженных сил Украины, пишет РИА Новости.

В опубликованной в Twitter статье Сакс написал, что "с каждым днем становится ясно, что украинское контрнаступление не достигает ни одной из первоначально заявленных целей". А также предрек поражение США на Украине, сравнив ситуацию с Афганистаном.

"Хорошо сказано", – прокомментировал Илон Маск публикацию.

Ранее Маск засомневался в том, что Украине нужен новый пакет военной помощи на 2,1 млрд долларов, о планах предоставить который объявили в июне власти США.