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Илон Маск согласился с мнением о провале контрнаступления ВСУ

Бизнесмен об этом заявил в Twitter

20 июня 2023, 13:30, ИА Амител

Фото: скриншот из видео / YouTube-канал TED
Фото: скриншот из видео / YouTube-канал TED

Миллиардер Илон Маск положительно отреагировал на статью бизнесмена Дэвида Сакса о провале контрнаступления Вооруженных сил Украины, пишет РИА Новости.

В опубликованной в Twitter статье Сакс написал, что "с каждым днем становится ясно, что украинское контрнаступление не достигает ни одной из первоначально заявленных целей". А также предрек поражение США на Украине, сравнив ситуацию с Афганистаном.

"Хорошо сказано", – прокомментировал Илон Маск публикацию.

Ранее Маск засомневался в том, что Украине нужен новый пакет военной помощи на 2,1 млрд долларов, о планах предоставить который объявили в июне власти США.

Илон Маск

Комментарии 5

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Гость

13:52:53 20-06-2023

Для чего Украина "рвалась" в Европу?Чтобы оттуда на неё сыпался денежный дождь?Зачем сейчас Европа "помогает" Украине вооружением,ракетами и деньгами,увеличивая гибель людей и разрушения?Какие у неё интересы? У неё,"просвещённой и цивилизованной" ?

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Гость

13:53:07 20-06-2023

Илон Маск и Билл Гейтс соревнуются, кто заменит Клауса Шваба на политической арене... Думается мне, что Маск набирает в этом больше баллов... этот правнук Джошуа Холдемана, главного технократа Северной Америки 30-х годов, покажет ещё всему миру! как и хотел его прадед - контролировать каждого, даже в его собственном туалете...

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Гость

14:23:47 20-06-2023

Ещё мнение Мадонны надо узнать

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Гость

14:33:18 20-06-2023

Ну сейчас уж только очень ленивый не является военспецом.

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Гость

15:13:51 20-06-2023

А старухи из "Отрядов Путина" что говорят ?

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