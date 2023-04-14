Шойгу заявил о начале внезапной проверки боевой готовности Тихоокеанского флота

В ходе мероприятия войска отразят массированный ракетно-авиационный удар, проведут учения по поиску и уничтожению подлодок, а также выполнят стрельбы

14 апреля 2023, 15:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о начале внезапной проверки на Тихоокеанском флоте. Как сообщает РИА Новости, главная цель – наращивание способности Вооружённых сил РФ отражать агрессию вероятного противника с океанских и морских направлений.

Согласно распоряжению Генштаба, флот уточнит план применения с учётом учебной обстановки, в короткий срок проведёт подготовку войск к боевым действиям, а также выполнит развёртывание и отработает учебно-боевые задачи как в ближней, так и дальней морских зонах.

В ходе мероприятия войска отразят массированный ракетно-авиационный удар, проведут учения по поиску и уничтожению подлодок, выполнят торпедные, артиллерийские и ракетные стрельбы для поражения групп условного противника.